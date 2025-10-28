"Ця зима має вирішальне значення": Європа готується до нового етапу підтримки України

Цьогорічна зима може стати поворотним моментом у війні Росії проти України, тому європейські союзники наразі готуються до нового етапу підтримки Києва, щоб той вистояв перед майбутніми можливими ударами.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BR.de.

Про що заявив Вадефуль?

Після нещодавніх переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та представниками Альянсу у Брюсселі німецький міністр наголосив на потребі подальшого зміцнення Україні шляхом допомоги союзників.

Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною захищатися,

– заявив він.

За словами європейських дипломатів, відповідна підтримка стосується не лише військової допомоги, але й має передбачати зміцнення енергетики, бо саме українська енергосистема стає головною мішенню для Росії.

Крім вищезгаданого, Йоганн Вадефуль додав, що Берлін повністю усвідомлює свою особливу відповідальність у координації міжнародних зусиль, і що Україна "може розраховувати на Німеччину в будь-який час".

Як Німеччина підтримує Україну?