Пєсков заявив про нові контакти Росії та США щодо мирної угоди за дорученням Путіна

Інформацію стосовно переговорів, яку спеціальний посланець Росії Кирило Дмитрієв привіз за результатами зустрічі у Маямі з американськими високопосадовцями, станом на зараз вже проаналізували у Москві.

Російська сторона вже навіть знову поговорила з американськими представниками. Таку інформацію розповів речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости".

Що сказав Пєсков про переговори зі США?

Дмитрієв уже доповів Путіну про результати візиту до США та контактів з американськими чиновниками. Відповідну інформацію вже проаналізували, за дорученням диктатора відбувся контакт представників адміністрацій Росії та США.

Домовлено продовжувати діалог,

– сказав Пєсков.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у цій розмові брав участь головний помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков та декілька представників Білого дому. Додаткових деталей з цього приводу наразі не вказують.

Зазначимо, що речник Кремля знову відмовився розповісти, що за документи привіз Дмитрієв, оскільки, за його словами, "поширення цієї інформації може негативно позначитися на перебігу переговорного процесу".

Що цьому передувало?