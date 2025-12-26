Пєсков заявив про нові контакти Росії та США щодо мирної угоди за дорученням Путіна
- Пєсков повідомив про нові контакти між Росією та США щодо мирної угоди після зустрічі у Маямі.
- Контакт між представниками Росії та США відбувся за дорученням Володимира Путіна.
Інформацію стосовно переговорів, яку спеціальний посланець Росії Кирило Дмитрієв привіз за результатами зустрічі у Маямі з американськими високопосадовцями, станом на зараз вже проаналізували у Москві.
Російська сторона вже навіть знову поговорила з американськими представниками. Таку інформацію розповів речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости".
Що сказав Пєсков про переговори зі США?
Дмитрієв уже доповів Путіну про результати візиту до США та контактів з американськими чиновниками. Відповідну інформацію вже проаналізували, за дорученням диктатора відбувся контакт представників адміністрацій Росії та США.
Домовлено продовжувати діалог,
– сказав Пєсков.
Згідно з оприлюдненою інформацією, у цій розмові брав участь головний помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков та декілька представників Білого дому. Додаткових деталей з цього приводу наразі не вказують.
Зазначимо, що речник Кремля знову відмовився розповісти, що за документи привіз Дмитрієв, оскільки, за його словами, "поширення цієї інформації може негативно позначитися на перебігу переговорного процесу".
Що цьому передувало?
Нагадаємо, раніше Дмитро Пєсков підтвердив отримання мирного плану після зустрічі посланця Путіна Кирила Дмитрієва з представниками США в Маямі. Подальші переговори залежатимуть від "рішень Путіна".
Зазначимо, що йдеться про 20-пунктний документ. Володимир Зеленський назвав його "базовим документом про закінчення війни". Станом на зараз Київ очікує реакції на обговорювані позиції від російської сторони.
Також нещодавно речник Кремля сказав, що російський лідер Володимир Путін нібито відкритий до діалогу з президентом Франції Еммануелем Макроном. Раніше Макрон казав, що готовий говорити з Путіним.