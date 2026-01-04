Повалення режиму Мадуро: як відреагував світ на спецоперацію США у Венесуелі
- Затримання Мадуро 3 січня означило повалення режиму у Венесуелі.
- Країни світу висловили як підтримку, так і засудження дій США, закликаючи звільнити Ніколаса Мадуро.
Затримання Мадуро вранці 3 січня означило повалення режиму у Венесуелі. Різні країни висловили як підтримку, так і засудили дії США та закликали звільнити Ніколаса Мадуро та його дружину.
Світові лідери відреагували на повалення режиму Мадуро. 24 Канал зібрав позиції різних країн світу.
Дивіться також Від водія автобуса до кривавого диктатора: хто такий Ніколас Мадуро
Як відреагували у світі на затримання Мадуро?
МЗС Росії засудило збройну агресію США проти Венесуели 3 січня та висловило стурбованість. У відомстві наголосили на важливості діалогу для вирішення суперечок і заявили, що Венесуела повинна сама визначати свою долю без зовнішнього втручання. Міністерство закордонних справ Китаю закликало США забезпечити безпеку Ніколаса Мадуро та його дружини, негайно звільнити їх і вирішувати всі питання шляхом переговорів та діалогу. Іспанія не визнає режим Мадуро, проте засуджує будь-яке втручання, що порушує міжнародне право та спричиняє нестабільність і конфлікти в регіоні. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес щодо операції США у Венесуелі. Ми закликаємо всіх учасників конфлікту думати про цивільне населення, поважати Статут Організації Об'єднаних Націй і організувати справедливий перехідний період на основі діалогу, У Канаді також відреагували на спецоперацію США. Канада не визнає режим Мадуро з моменту сфальсифікованих виборів 2018 року. Тому канадський уряд підтримує прагнення народу Венесуели до свободи, демократії, миру та процвітання, Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував операцію США у Венесуелі, під час якої був затриманий Ніколас Мадуро. Він назвав це "черговим доказом розпаду світового порядку, встановленого після Другої світової війни". Фіцо додав, що як глава невеликої країни він рішуче засуджує подібні порушення міжнародного права, так само, як і в випадках війни в Іраку, невизнання Косова, застосування Росією сили в Україні та ситуації в Газі. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що народ Венесуели "позбувся диктатури" Ніколаса Мадуро. Він повідомив, що веде переговори з "регіональними партнерами" та закликав забезпечити мирний перехід влади до Едмундо Гонсалеса Уррутії.
Цинічні заяви Росії
Китай виступив проти дій США
Іспанія засуджує втручання, що порушує міжнародне право
– додав він.
Що говорять у Канаді?
– заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні щодо арешту Ніколаса Мадуро.
Словаччина засудила дії США
МЗС України відреагувало на операцію США у Венесуелі
Що кажуть у Великобританії?
Реакція Франції
МЗС Росії засудило збройну агресію США проти Венесуели 3 січня та висловило стурбованість. У відомстві наголосили на важливості діалогу для вирішення суперечок і заявили, що Венесуела повинна сама визначати свою долю без зовнішнього втручання.
Міністерство закордонних справ Китаю закликало США забезпечити безпеку Ніколаса Мадуро та його дружини, негайно звільнити їх і вирішувати всі питання шляхом переговорів та діалогу.
Іспанія не визнає режим Мадуро, проте засуджує будь-яке втручання, що порушує міжнародне право та спричиняє нестабільність і конфлікти в регіоні.
Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес щодо операції США у Венесуелі.
Ми закликаємо всіх учасників конфлікту думати про цивільне населення, поважати Статут Організації Об'єднаних Націй і організувати справедливий перехідний період на основі діалогу,
У Канаді також відреагували на спецоперацію США.
Канада не визнає режим Мадуро з моменту сфальсифікованих виборів 2018 року. Тому канадський уряд підтримує прагнення народу Венесуели до свободи, демократії, миру та процвітання,
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував операцію США у Венесуелі, під час якої був затриманий Ніколас Мадуро.
Він назвав це "черговим доказом розпаду світового порядку, встановленого після Другої світової війни".
Фіцо додав, що як глава невеликої країни він рішуче засуджує подібні порушення міжнародного права, так само, як і в випадках війни в Іраку, невизнання Косова, застосування Росією сили в Україні та ситуації в Газі.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що народ Венесуели "позбувся диктатури" Ніколаса Мадуро.
Він повідомив, що веде переговори з "регіональними партнерами" та закликав забезпечити мирний перехід влади до Едмундо Гонсалеса Уррутії.
Що відомо про операцію США у Венесуелі?
Ще восени США почали збільшувати свою військову присутність у Карибському морі. Вторгнення на територію Венесуели готували давно.
У ніч проти 3 січня американські сили завдали ударів по військових об'єктах у Венесуелі. Разом із цим спецпризначенці затримали Мадуро та його дружину.
Ніколас Мадуро опинився під вартою в Metropolitan Detention Center у Брукліні. Це один із найсуворіших тюремних закладів США, який відомий жорстокими та проблемними умовами утримання.