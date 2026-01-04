Повалення режиму Мадуро: як відреагував світ на спецоперацію США у Венесуелі

Затримання Мадуро вранці 3 січня означило повалення режиму у Венесуелі. Різні країни висловили як підтримку, так і засудили дії США та закликали звільнити Ніколаса Мадуро та його дружину.

Світові лідери відреагували на повалення режиму Мадуро. 24 Канал зібрав позиції різних країн світу.

Дивіться також Від водія автобуса до кривавого диктатора: хто такий Ніколас Мадуро

Як відреагували у світі на затримання Мадуро?

09:58, 04 січня Цинічні заяви Росії МЗС Росії засудило збройну агресію США проти Венесуели 3 січня та висловило стурбованість. У відомстві наголосили на важливості діалогу для вирішення суперечок і заявили, що Венесуела повинна сама визначати свою долю без зовнішнього втручання. 09:56, 04 січня Китай виступив проти дій США Міністерство закордонних справ Китаю закликало США забезпечити безпеку Ніколаса Мадуро та його дружини, негайно звільнити їх і вирішувати всі питання шляхом переговорів та діалогу. 09:54, 04 січня Іспанія засуджує втручання, що порушує міжнародне право Іспанія не визнає режим Мадуро, проте засуджує будь-яке втручання, що порушує міжнародне право та спричиняє нестабільність і конфлікти в регіоні. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес щодо операції США у Венесуелі. Ми закликаємо всіх учасників конфлікту думати про цивільне населення, поважати Статут Організації Об'єднаних Націй і організувати справедливий перехідний період на основі діалогу,

– додав він. 09:52, 04 січня Що говорять у Канаді? У Канаді також відреагували на спецоперацію США. Канада не визнає режим Мадуро з моменту сфальсифікованих виборів 2018 року. Тому канадський уряд підтримує прагнення народу Венесуели до свободи, демократії, миру та процвітання,

– заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні щодо арешту Ніколаса Мадуро. 09:51, 04 січня Словаччина засудила дії США Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував операцію США у Венесуелі, під час якої був затриманий Ніколас Мадуро. Він назвав це "черговим доказом розпаду світового порядку, встановленого після Другої світової війни". Фіцо додав, що як глава невеликої країни він рішуче засуджує подібні порушення міжнародного права, так само, як і в випадках війни в Іраку, невизнання Косова, застосування Росією сили в Україні та ситуації в Газі. 09:48, 04 січня МЗС України відреагувало на операцію США у Венесуелі Міністерство закордонних справ України підтримало право народу Венесуели на вільне життя та гідність. Голова МЗС наголосив, що режим Мадуро порушив ці принципи, а його легітимність не визнавалась через сфальсифіковані вибори. Виступаємо за подальший розвиток подій згідно з принципами міжнародного права та пріоритетами демократії, прав людини та інтересів венесуельців,

– додав Андрій Сибіга. 09:47, 04 січня Що кажуть у Великобританії? Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що Британія завжди визнавала Ніколаса Мадуро нелегітимним президентом і підтримує падіння його режиму у Венесуелі. Він також підкреслив важливість дотримання міжнародного права. 09:43, 04 січня Реакція Франції Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що народ Венесуели "позбувся диктатури" Ніколаса Мадуро. Він повідомив, що веде переговори з "регіональними партнерами" та закликав забезпечити мирний перехід влади до Едмундо Гонсалеса Уррутії.

Що відомо про операцію США у Венесуелі?