Трамп може отримати Нобелівську премію: опозиціонерка з Венесуели зробила заяву

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо підтримала дії США в Венесуелі. Вона зазначила, що 3 січня увійде в історію як день перемоги справедливості над тиранією.

У інтерв'ю Fox News опозиціонерка сказала, що присвячує отриману Нобелівську премію миру Дональду Трампу, передає 24 Канал.

Чому Мачадо запропонувала свою Нобелівську премію Трампу?

Лідерка опозиції Мачадо назвала день звільнення Венесуели американцями моментом відновленням справедливості та перемоги над тиранією. Крім того, вона наголосила, що присвячує Трампу свою Нобелівську премію миру, яку їй присудили в жовтні за просування демократичних прав народу Венесуели.

Я присвятила її Дональду Трампу, бо вважала, що він цього заслуговує. Оскільки це приз венесуельського народу, ми, безумовно, хочемо передати його йому та поділитися ним з ним,

– додала вона.

Також Мачадо зазначила, що Трамп зробив величезний внесок "для свободи та людської гідності".

Нагадаємо, у жовтні Трамп був переконаний, що саме він отримає Нобелівську премію миру. Оскільки він нібито завершив сім міжнародних воєнних конфліктів, включаючи Вірменію та Азербайджан, Індію та Пакистан, Ізраїль та Іран.

Водночас опозиціонерка зазначила, що не спілкувалась з Трампом із жовтня, втім на інтерв'ю вона подякувала президенту США від усього венесуельського народу за "сміливе бачення, історичні кроки та притягнення Мадуро до відповідальності".

Чому Трамп не підтримав кандидатуру Мачадо на пост президенти Венесуели?

Президент США заявив, що опозиціонерка Мачадо не мала ставати лауреаткою Нобелівської премії миру. В той час він спростував інформацію про те, що образа через це нібито вплинула на його рішення не підтримувати її кандидатуру на посаду президентки Венесуели після Мадуро.

Сама опозиціонерка різко розкритикувала Делсі Родрігес, яка нині виконує обов'язки президентки Венесуели. За її словами Родрігес є однією з організаторок тортур, переслідувань, корупції та наркотрафіку. Крім того, вона є ключовою союзницею Росії, Китаю та Ірану.

