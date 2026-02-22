Загрози енергетиці Угорщини нема, але "помста" Україні буде: Орбан оголосив про 3 "контрзаходи"

Угорщина продовжує шантажувати Україну через "Дружбу". Мовляв, поки Київ не відновить транзит нафти по цьому трубопроводу, Будапешт й надалі ускладнюватиме життя українців.

Водночас угорський прем'єр Віктор Орбан визнає, що зупинка постачань нафти через трубопровід "Дружба" не створює для енергобезпеки Угорщини жодних загроз. Попри це, політик не планує відмовлятися від тиску на Україну.

Як Орбан "каратиме" Україну за "Дружбу"?

За словами Орбана, його ряд вживе трьох "контрзаходів" нашої країни:

Угорщина не відновить експорт дизельного пального до України, доки не отримає нафту через українську територію.

Будапешт офіційно відмовляється схвалити виділення військової позики Україні, яка була раніше узгоджена в Брюсселі.

Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Угорський прем'єр наголосив, що нормалізація відносин з Києвом можлива лише після відновлення поставок нафти трубопроводом "Дружба".

Нагадаємо, що 27 січня транзит нафти по трубопроводу "Дружба" призупинили. У Києві стверджують, що це наслідок російських обстрілів. У Будапешті відмовляють вірити. Там впевнені, що трубопровід технічно можна відновити, але українці навмисне цього не роблять з політичних міркувань.

Що відомо про перебіг конфлікту України та Угорщини через "Дружбу"?