Період з 2026 буде найнебезпечнішим у нашому житті, – Орбан лякає угорців війною через ЄС

Перед парламентськими виборами в Угорщині прем'єр-міністр Віктор Орбан вдався до маніпуляцій та залякувань, а також звинувачень у бік ЄС та НАТО стосовно нібито підготовки Європи до війни з Росією.

Свою позицію з цього приводу він висловив, виступаючи на "антивоєнному мітингу" в місті Сомбатхей, пише угорське видання Index.

Про що заявляє Орбан?

За словами чинного угорського прем'єра, у Брюсселі нібито уже створили так званий план, який передбачає вступ Європейського Союзу у війну до 2030 року, і що до такого розвитку подій вже готують населення континенту.

ЄС оголосив про перехід до військової економіки. Тому період 2026 – 2030 років буде найнебезпечнішим у нашому житті. 2026 рік – останні вибори перед війною, тому ми проводимо антивоєнні мітинги,

– заявив він.

Довідково. Віктор Орбан має на увазі парламентські вибори в Угорщині, які відбудуться вже у квітні 2026 року. Його головним опонентом є Петер Мадяр, і влада чинного прем'єра може похитнутися вперше за 15 років.

Водночас Віктор Орбан звинуватив ЄС у намірах примусити всіх європейців воювати на території України. Він наголосив, що у разі появи хоча одного військового ЄС в Україні без угоди з Росією це означатиме вступ у війну.

"А керівництво Євросоюзу не задовольниться тим, що тільки половина союзу піде на війну (в Україну – 24 Канал), Брюссель буде тиснути, щоб усі держави-члени взяли участь у війні", – запевняє прем'єр-міністр Угорщини.

Ба більше, на його думку, наразі найбільшою загрозою для Угорщини є "крадіжка" угорських грошей на користь України, бо, мовляв, Київ просить від ЄС 1,5 трильйона доларів, серед яких, як каже Орбан, є і їхні кошти.

Які заяви пролунали з його боку ще?