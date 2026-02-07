Період з 2026 буде найнебезпечнішим у нашому житті, – Орбан лякає угорців війною через ЄС
- Віктор Орбан на мітингу заявив, що ЄС нібито готується до війни з Росією до 2030 року і що вибори 2026 року в Угорщині будуть останніми перед війною.
- Орбан звинувачує ЄС у намірах примусити всіх країн-членів брати участь у війні в Україні, та стверджує, що ЄС "краде" угорські гроші на користь України.
Перед парламентськими виборами в Угорщині прем'єр-міністр Віктор Орбан вдався до маніпуляцій та залякувань, а також звинувачень у бік ЄС та НАТО стосовно нібито підготовки Європи до війни з Росією.
Свою позицію з цього приводу він висловив, виступаючи на "антивоєнному мітингу" в місті Сомбатхей, пише угорське видання Index.
Про що заявляє Орбан?
За словами чинного угорського прем'єра, у Брюсселі нібито уже створили так званий план, який передбачає вступ Європейського Союзу у війну до 2030 року, і що до такого розвитку подій вже готують населення континенту.
ЄС оголосив про перехід до військової економіки. Тому період 2026 – 2030 років буде найнебезпечнішим у нашому житті. 2026 рік – останні вибори перед війною, тому ми проводимо антивоєнні мітинги,
– заявив він.
Довідково. Віктор Орбан має на увазі парламентські вибори в Угорщині, які відбудуться вже у квітні 2026 року. Його головним опонентом є Петер Мадяр, і влада чинного прем'єра може похитнутися вперше за 15 років.
Водночас Віктор Орбан звинуватив ЄС у намірах примусити всіх європейців воювати на території України. Він наголосив, що у разі появи хоча одного військового ЄС в Україні без угоди з Росією це означатиме вступ у війну.
"А керівництво Євросоюзу не задовольниться тим, що тільки половина союзу піде на війну (в Україну – 24 Канал), Брюссель буде тиснути, щоб усі держави-члени взяли участь у війні", – запевняє прем'єр-міністр Угорщини.
Ба більше, на його думку, наразі найбільшою загрозою для Угорщини є "крадіжка" угорських грошей на користь України, бо, мовляв, Київ просить від ЄС 1,5 трильйона доларів, серед яких, як каже Орбан, є і їхні кошти.
Які заяви пролунали з його боку ще?
Також Віктор Орбан різко назвав Україну ворогом своєї країни через енергетичний тиск на ЄС. За його словами, вимоги Києва щодо відмови від російського газу загрожують благополуччю угорських сімей.
Він додав, що вступ України до Європейського Союзу нібито "означатиме негайну війну з Росією". Віктор Орбан знову виступив проти євроінтеграції Києва та закликав Європу відмовитися від таких планів.