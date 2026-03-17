Загинули щонайменше 400 людей: Афганістан звинувачує Пакистан в авіаударі по лікарні
- Відповідальність за смерті та поранення сотень людей через атаку на медзаклад у Кабулі покладають на Пакистан.
- У відповідь там стверджують, що удари завдавали виключно по військових об'єктах.
Звечора 16 березня у столиці Афганістану, місті Кабул, гриміли вибухи й палали пожежі. Влада країни поінформувала про авіаційний удар по наркологічному реабілітаційному госпіталю, унаслідок чого загинули та постраждали сотні людей.
Відповідальність за смертельну атаку в Афганістані покладають на Пакистан. Про це заявив заступник речника уряду Афганістану Хамдулла Фітрат.
Які наслідки удару по Афганістану?
Кабул звинуватив Пакистан у вбивстві щонайменше 400 людей під час авіаудару по центру реабілітації наркозалежних. До того ж, постраждало ще близько 250 осіб.
Пакистанський військовий режим знову порушив повітряний простір Афганістану та атакував лікарню реабілітації наркозалежних у Кабулі, що призвело до загибелі та поранень наркозалежних, які проходили лікування,
– йдеться у повідомленні речника верховного лідера Афганістану Забіулли Моджахеда.
Зазначимо, що авіаудар по госпіталю в Кабулі стався напередодні, близько 21:00 за місцевим часом, зруйнувавши значну частину 2-тисячного медзакладу.
Зі свого боку Пакистан відкидає звинувачення у влучанні по лікарні.Так, прем'єр-міністр Пакистану Мошараф Заїді назвав заяви Афганістану "непідтвердженими".
Натомість там повідовляється, що нібито було завдано "високоточних авіаударів" по військових об'єктах у Кабулі та східній провінції Нангархар. Це, мовляв, призвело до знищення "технічної інфраструктури та складів боєприпасів".
Речник міністерства охорони здоров'я Афганістану Шарафат Заман Амархаїл повідомив BBC, що поблизу лікарні немає жодних військових об'єктів.
Що відомо про протистояння Афганістану й Пакистану?
Відносини між країнами залишаються напруженими з жовтня 2025 року, коли прикордонні зіткнення призвели до загибелі десятків військових і цивільних. Сутички стосувалися лінії Дюранда. Йдеться про спірний кордон між Афганістаном і Пакистаном, який простягається приблизно на 2 611 кілометрів.
Загострення між Пакистаном та Афганістаном розпочалося в лютому 2026 року, останнім часом між країнами відбуваються масові прикордонні сутички та повітряні удари.
Зокрема, 22 лютого пакистанські ВПС завдали ударів по позиціях афганської групи "Техрік-е-Талібан Пакистан". У відповідь афганські чиновники оголосили про початок військової операції в прикордонних районах.
При цьому міжнародні заклики до припинення вогню, зокрема перемир'я за посередництва Катару та переговори в Стамбулі, не призвели до формальної угоди.