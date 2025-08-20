Нідерланди перекидають до Польщі дві системи протиповітряної оборони Patriot та сотні військовослужбовців. Вони захищатимуть логістичний центр Служби допомоги та підготовки НАТО для України (NSATU).

Навіщо Нідерланди перекидають ППО до Польщі? Нідерланди передадуть Польщі системи протиповітряної оборони Patriot разом із 300 військовими. Їхнім головним завданням стане захист логістичного центру військової допомоги НАТО для України. Як повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, підрозділ матиме три різні можливості. Окрім комплексів Patriot, розгортаються системи NASAMS і засоби протидії безпілотникам. Це розгортання сприяє досягненню трьох важливих цілей: захисту території НАТО, стримування російської агресії та надання постійної підтримки Україні. Таким чином, ми максимально тримаємо російську загрозу на відстані,

– сказав міністр Брекельманс. Ймовірною причиною посилення захисту став нещодавній вибух у Польщі. На кукурудзяному полі виявили об'єкт, який попередньо ідентифікували як російський дрон-камікадзе "Шахед". Інцидент трапився приблизно за 40 кілометрів від Варшави.

Європейські країни профінансують американський оборонний пакет для України на суму понад 1 мільярдів доларів. Половину цих коштів спрямують на закупівлю ракет до систем Patriot.

Росія модернізувала ракети "Іскандер", зробивши їх складнішими для перехоплення Patriot. Водночас більшість цілей українська ППО все ж успішно знищує.