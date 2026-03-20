Трамп запропонував Білорусі велику угоду, – Лукашенко
- Лукашенко заявив, що йде підготовка "великої угоди" зі США, ініційованої від імені Дональда Трампа.
- Переговори охоплюють теми ядерних матеріалів та припинення війни в Ірані, але Лукашенко не просить зняття санкцій.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що йде підготовка "великої угоди" зі Сполученими Штатами. Цю заяву білоруський диктатор зробив наступного дня після після зустрічі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом.
Про це пише білоруське пропагандистське медіа "БЕЛТА".
Що сказав Лукашенко про "велику угоду" з США?
Олександр Лукашенко заявив, що під час переговорів – третій чи четвертий раунд був – американська сторона запропонувала від імені Дональда Трампа укласти "велику угоду" з Білоруссю, яка б відображала низку питань, що є на порядку денному переговорів.
Я що, відмовлятися буду? Це важливо для Білорусі, в тому числі і для мене. Тому я сказав: "Я сприймаю це як нормальне явище, скажіть Дональду, що я згоден опрацювати цю велику угоду, підготувати",
– сказав самопроголошений президент Білорусі.
Лукашенко також сказав, що запропонував США варіант припинення війни в Ірані.
"Ми окреслили наші інтереси й надіслали американцям відповідні пропозиції. Як вони мені повідомили, їх опрацьовують. Велика угода стосується не лише політв'язнів, як вони кажуть. Хоча я постійно їх поправляю, що у нас немає політв'язнів, бо у нас немає політичних статей", – заявив білоруський диктатор.
Водночас Олександр Лукашенко каже, що "ніколи нічого не просив натомість" у американської сторони, зокрема зняття санкцій. За його словами, порядок денний переговорів зі США включає не лише роботу посольств, а й тему ядерних матеріалів.
Ми готуємося до цієї великої угоди з американцями,
– зазначив Лукашенко.
До речі, політолог Ігор Рейтерович озвучив в етері 24 Каналу думку, що зняття окремих санкцій з Білорусі – компонент зовнішньої політики Трампа. Мовиться про те, що треба перетягувати на свій бік навіть авторитарні держави з орбіти Китаю, зокрема і Білорусь.
Що відбулося у Білорусі 19 березня?
Спеціальний представник президента США Джон Коул 19 березня прибув до Мінська для переговорів з Олександром Лукашенком. Серед ключових питань було відновлення повноцінної роботи дипломатичних представництв, можливості економічної взаємодії та питання звільнення політичних в’язнів.
Згодом стало відомо, що США знімають санкції проти Білорусі, зокрема з банків та ключових підприємств, серед них "Білоруська калійна компанія" та "Білоруськалій". Обмеження також зняли з білоруського Міністерства фінансів.
Зрештою делегація США вплинула на звільнення білоруських політв'язнів. Зокрема, є інформація про вихід на свободу 250 людей, серед яких журналісти, блогери та активісти.