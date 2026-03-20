Трамп запропонував Білорусі велику угоду, – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що йде підготовка "великої угоди" зі Сполученими Штатами. Цю заяву білоруський диктатор зробив наступного дня після після зустрічі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом.

Про це пише білоруське пропагандистське медіа "БЕЛТА".

Дивіться також Лукашенко може отримати ордер від МКС, як і Путін: опозиціонер з Білорусі розкрив деталі

Що сказав Лукашенко про "велику угоду" з США?

Олександр Лукашенко заявив, що під час переговорів – третій чи четвертий раунд був – американська сторона запропонувала від імені Дональда Трампа укласти "велику угоду" з Білоруссю, яка б відображала низку питань, що є на порядку денному переговорів.

Я що, відмовлятися буду? Це важливо для Білорусі, в тому числі і для мене. Тому я сказав: "Я сприймаю це як нормальне явище, скажіть Дональду, що я згоден опрацювати цю велику угоду, підготувати",

– сказав самопроголошений президент Білорусі.

Лукашенко також сказав, що запропонував США варіант припинення війни в Ірані.

"Ми окреслили наші інтереси й надіслали американцям відповідні пропозиції. Як вони мені повідомили, їх опрацьовують. Велика угода стосується не лише політв'язнів, як вони кажуть. Хоча я постійно їх поправляю, що у нас немає політв'язнів, бо у нас немає політичних статей", – заявив білоруський диктатор.

Водночас Олександр Лукашенко каже, що "ніколи нічого не просив натомість" у американської сторони, зокрема зняття санкцій. За його словами, порядок денний переговорів зі США включає не лише роботу посольств, а й тему ядерних матеріалів.

Ми готуємося до цієї великої угоди з американцями,

– зазначив Лукашенко.

До речі, політолог Ігор Рейтерович озвучив в етері 24 Каналу думку, що зняття окремих санкцій з Білорусі – компонент зовнішньої політики Трампа. Мовиться про те, що треба перетягувати на свій бік навіть авторитарні держави з орбіти Китаю, зокрема і Білорусь.

Що відбулося у Білорусі 19 березня?