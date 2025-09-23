Прикордонні переходи між Польщею та Білоруссю невдовзі знову відкриють. Роботу мають намір відновити вже опівночі у четвер, 25 вересня.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок, 23 вересня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News та TVP.

Що анонсував Туск?

Польський прем'єр під час відкриття засідання Сейму повідомив, що разом з міністром внутрішніх справ Польщі ухвалив рішення про "повторне відкриття прикордонних переходів" на кордоні з Білоруссю.

Ті, що були закриті у зв'язку з маневрами "Запад" і, що зрозуміло, зі зростанням загрози та політичної нестабільності і фактичної ситуації на наших кордонах, у нашому регіоні,

– заявив він.

Відповідне рішення набуде чинності опівночі в четвер, 25 вересня. У митному комітеті Білорусі заявили, що Мінськ готовий до відкриття кордону з Польщею, чекає на офіційне підписання документів та повідомлення.

Що цьому передувало?