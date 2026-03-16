У Польщі неподалік кордону з Білоруссю знайшли уламки невідомого апарата, – ЗМІ

У Польщі в прикордонному з Білоруссю районі знайшли уламки літального апарата невстановленого типу. На місці вже працює поліція.

Про це повідомляє RMF24.

Що виявили у Польщі біля кордону з Білоруссю?

У ЗМІ зазначили, що кілька фрагментів, імовірно, літального апарата виявили у лісі у Володавському повіті Люблінського воєводства. Про знахідку повідомив 70-річний чоловік, який вирубував дерева на своїй лісовій ділянці приблизно за два кілометри від найближчих будівель.

За попередніми даними, це можуть бути залишки військового повітряного об'єкта – безпілотника або ракети. Уламки застрягли в дереві та землі, були кілька десятків сантиметрів завдовжки, сірого кольору, а деякі мали позначки англійською мовою.

На місці події працювала поліція, пожежники та військова поліція. Про інцидент було повідомлено районну прокуратуру в Любліні, 8-й військовий департамент якої контролює розслідування із падіннями уламків понад 20 російських безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі у вересні 2025 року.

