Дещо дуже дивує: політолог припустив, що криється за бездіяльністю Трампа щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп ніяк не діє у напрямку Ірану. Є кілька версій, з чим може бути пов'язана бездіяльність американського лідера.

Політолог Артем Бронжуков зауважив 24 Каналу, що є навіть сценарій, який більше нагадує конспірологію. Зараз виникає дуже багато питань щодо позиції Трампа щодо режиму аятоли.

Які є версії щодо дій Трампа?

Артем Бронжуков розповів, що у західних аналітиків є теорія, яка більше має вигляд конспірології. Мовиться про можливий певний пакт між лідером Китаю Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом щодо розподілу світу.

Начебто Трамп через це настільки сильно поглибився в доктрину Монро. Після Венесуели говорять про необхідність купівлі чи захоплення Гренландії. Думає про можливість повалення режиму на Кубі. Але начебто східна півкуля, в якій ми розташовані – це тепер парафія Китаю, Росії, інших держав. Мені особисто не хочеться вірити в цю теорію,

– сказав він.

Водночас для США, ймовірно, зараз важливіше знаходити можливість комунікувати з авторитарними режимами, навіть якщо мовиться про ненависні для Трампа. Зокрема, у Венесуелі ніхто не поспішає проводити вибори і приводити до влади демократичних лідерів. Американському лідеру неважливо, які цінності несуть ті чи інші керівники. Йому важливо, щоб вони співпрацювали зі США.

Можливо, режим аятоли по дипломатичних каналах передає меседжі, що готові і ядерну програму зупинити, і, можливо, передати декілька мільйонів барелів нафти для Штатів, аби потішити его Трампа і дати йому можливість заробити додаткових грошей. Але наразі викликає величезну кількість питань мовчання з боку Ізраїля, який міг би в цьому контексті бути провідником вашингтонських ідей на Близькому Сході,

– додав політолог.

Протести в Ірані та позиція Трампа: що відомо?