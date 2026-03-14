Путін на розтяжці: експосол сказав, як Кремль спробував підлизатися до Трампа
- Путін намагається балансувати між підтримкою війни на Близькому Сході та збереженням відносин з Трампом, щоб не зіпсувати партнерство.
- Трамп ігнорує українські технології дронів, ймовірно через особисті інтереси, пов'язані з компанією, де його син є акціонером.
Путін балансує між зацікавленістю у продовженні війни на Близькому Сході та намаганням бути "корисним" для Трампа. Трамп, зі свого боку, ігнорує допомогу Росії Ірану і відхиляє українські дрони.
Дипломат, колишній посол у США і Франції Олег Шамшур пояснив 24 Каналу, що за відмовою від українських технологій стоїть і особистий інтерес, бо старший син Трампа є акціонером американської дронової компанії, якій вигідна відсутність конкуренції.
Чому Путіну і Трампу вигідно підтримувати партнерство?
Зверніть увагу! Дональд Трамп відмовився від української пропозиції щодо допомоги в протидії іранським безпілотникам, зазначивши, що конфлікт з Іраном незабаром завершиться.
"Путіну вигідно, щоб війна на Близькому Сході тривала, бо ростуть нафтові ціни, виснажуються ресурси, які могли б піти Україні, розмивається санкційний режим, і увага Заходу відвертається від війни в Україні. Але водночас він намагається не переходити межу у відносинах з Трампом", – сказав Шамшур.
Путін розуміє, що інформація про російську допомогу Ірану розлютила Трампа – і ігнорувати це вже неможливо, адже і сам Трамп, і його команда визнають її правдивість. Але попри це поведінка Трампа виглядає ірраціональною.
Україна демонструє конструктивну готовність ділитися своїми розробками у боротьбі з дронами, але Трамп публічно це ігнорує. За словами експерта, щоб не зіпсувати відносини з Путіним, якого він намагається зберегти як партнера.
"Відмова від українських технологій збігається з великим контрактом дронової компанії з Кремнієвої долини, де старший син Трампа є одним з імовірних акціонерів. Все вписується в одну логіку – події мають відповідати особистим інтересам Трампа і його клану", – пояснив Шамшур.
Важливо! Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов зазначив, що президент США сам поставив себе у складне становище ще на старті виборчої кампанії. За його словами, йдеться не лише про бойові дії, а й про заяви, які Трамп уже зробив і які тепер звужують для нього простір для маневру та ускладнюють будь-який вихід із конфлікту.
Що ще відомо про підтримку США для Росії?
США на один місяць пом’якшили обмеження на закупівлю російської нафти на тлі нафтової кризи, що виникла через війну в Ірані.
У Кремлі заявили, що російська нафта є важливою для стабілізації глобального енергоринку, а тимчасове послаблення санкцій відповідає інтересам як Москви, так і Вашингтона.
Росія передає Ірану дрони-камікадзе, які застосовують для ударів по військових США та їхніх союзниках на Близькому Сході. Президент Зеленський наголошує, що підвищення цін на нафту від початку близькосхідної кризи збільшує доходи Росії.