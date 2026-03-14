Дипломат, бывший посол в США и Франции Олег Шамшур объяснил 24 Каналу, что за отказом от украинских технологий стоит и личный интерес, потому что старший сын Трампа является акционером американской дроновой компании, которой выгодно отсутствие конкуренции.

Почему Путину и Трампу выгодно поддерживать партнерство?

Обратите внимание! Дональд Трамп отказался от украинского предложения о помощи в противодействии иранским беспилотникам, отметив, что конфликт с Ираном вскоре завершится.

"Путину выгодно, чтобы война на Ближнем Востоке продолжалась, потому что растут нефтяные цены, истощаются ресурсы, которые могли бы пойти Украине, размывается санкционный режим, и внимание Запада отворачивается от войны в Украине. Но в то же время он старается не переходить черту в отношениях с Трампом", – сказал Шамшур.

Путин понимает, что информация о российской помощи Ирану разозлила Трампа – и игнорировать это уже невозможно, ведь и сам Трамп, и его команда признают ее правдивость. Но несмотря на это поведение Трампа выглядит иррациональным.

Украина демонстрирует конструктивную готовность делиться своими разработками в борьбе с дронами, но Трамп публично это игнорирует. По словам эксперта, чтобы не испортить отношения с Путиным, которого он пытается сохранить как партнера.

"Отказ от украинских технологий совпадает с крупным контрактом дроновой компании из Кремниевой долины, где старший сын Трампа является одним из вероятных акционеров. Все вписывается в одну логику – события должны соответствовать личным интересам Трампа и его клана", – объяснил Шамшур.

Важно! Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов отметил, что президент США сам поставил себя в сложное положение еще на старте избирательной кампании. По его словам, речь идет не только о боевых действиях, но и о заявлениях, которые Трамп уже сделал и которые теперь сужают для него пространство для маневра и затрудняют любой выход из конфликта.

