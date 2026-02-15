"Зовнішнє управління": у Путіна цинічно пояснили, як бачать проведення виборів в Україні

Росія готова зупинити удари на час президентських виборів в Україні. Однак задля цього спершу має змінитися влада у Києві.

Росія, мовляв, готова обговорити зі США, європейськими та іншими країнами можливість запровадження у Києві тимчасового зовнішнього управління під егідою ООН. Таку цинічну заяву зробив заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін в інтерв'ю пропагандистському ТАСС.

Що кажуть у Путіна про "зовнішнє управління" Україною?

За словами Галузіна, такий крок дозволить провести в Україні демократичні вибори, привести до влади дієздатний уряд, з яким можна було б підписувати повноцінний мирний договір та легітимні документи щодо майбутнього міждержавного співробітництва.

Із заяви Галузіна випливає, що у Москві вбачають таку схему проведення виборів: спочатку вводиться "зовнішнє управління", потім проводяться вибори, в день яких Росія готова припинити обстріл. Бойові дії в період передвиборної кампанії й одразу після неї припинятися не будуть.

Нагадаємо, що Володимир Путін раніше вже пропонував запровадити тимчасове управління в Україні під егідою ООН. Це було у березні 2025 року. Втім, ідея російського диктатора тоді не отримала схвалення Дональда Трампа.

"Україна є конституційною демократією. Управління в Україні визначається її Конституцією та українським народом", – відповіла очільнику Кремля представник Держдепу Теммі Брюс.

Що відомо про ймовірність проведення виборів в Україні?