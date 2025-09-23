Буде рішуча реакція: в НАТО заговорили про порушення повітряного простору Естонії літаками Росії
- НАТО засудило порушення повітряного простору Естонії російськими літаками.
- Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії 19 вересня, що спричинило обговорення в НАТО і можливість розміщення британських F-35 на території Естонії.
У вівторок, 23 вересня, у НАТО активували 4 статтю Вашингтонського договору щодо ситуації в Естонії. Північноатлантична рада обговорювала вторгнення російських винищувачів на територію країни.
Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву ради за підсумками засідання.
Що вирішили в НАТО під час розгляду порушення повітряного простору Естонії?
Рада НАТО рішуче засуджує порушення повітряного простору Естонії 19 вересня, коли російські МіГи залетіли на територію країни.
Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО Алексус Гринкевич розповів про інцидент, зазначивши, що Росія поводиться безвідповідально, провокуючи країни ЄС та Альянсу.
Це вже вдруге за два тижні, коли Північноатлантична рада проводить засідання відповідно до статті 4. 10 вересня Рада провела консультації у відповідь на великомасштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками,
– пишуть у звіті.
Не лише Польща та Естонія, але й Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія і Румунія пережили повітряний напад з боку Росії. Москва свідомо порушила кордони та повітряний простір. На щастя, у всіх останніх випадках обійшлося без наслідків.
Однак рада зауважує, що саме Росія несе відповідальність за свої дії, що "призводять до ескалації". У заяві йдеться, – агресивні дії, що ставлять під загрозу людські життя мають припинитися. Інакше на "нерозважливі дії Росії" НАТО буде реагувати.
"Росія не повинна мати жодних сумнівів: НАТО і країни-члени Альянсу використовуватимуть згідно з міжнародним правом усі необхідні військові та невійськові засоби для захисту себе і стримування всіх загроз з усіх боків", – підсумувала Північноатлантична рада.
Як НАТО могла протидіяти російським нападам?
Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу розповів, що для того, аби протидіяти Росії, варто було б наказати збити її винищувачі. За його словами, таке рішення вже показало ефективність у листопаді 2015 року, коли два російські літаки Су-24 вторглися в повітряний простір Туреччини та були знешкоджені турецькими F-16.
Що відомо про інцидент в Естонії?
- Російські винищувачі залетіли в повітряний простір Естонії в п'ятницю, 19 вересня. Літаки пройшли над Фінською затокою і перебували там 12 хвилин. Війська НАТО намагалися перехопити літаки, однак росіяни не реагували.
- Після порушення повітряних кордонів Естонія вивчає можливості для розміщення британських F-35 з ядерним потенціалом на своїй території. Подібні винищувачі наразі патрулюють небо над балтійськими країнами на авіабазі Амарі, що розташовується в Естонії.
- У Росії своєю чергою заперечили звинувачення щодо порушення повітряного простору Естонії, сказавши, що це – брехня. На думку Кремля, Естонія не надала дані об'єктивного контролю та намагається напружити ситуацію в відносинах країн.