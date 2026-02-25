Четвертый год полномасштабного вторжения и 12-й год российской агрессии Украина встречает в моменте, когда на Западе все громче говорят о перспективе "быстрого мира", через переговоры с россиянами и выполнение их требований по сдаче территорий Донбасса.

Зато факты упорно разрушают эту логику, ведь война, задуманная Кремлем как короткая и победная, стала для России стратегической ошибкой, что пожирает человеческий ресурс, консервирует экономику и на годы вперед лишает страну будущего развития.

24 Канал проанализировал материалы западных медиа, посвященные 4 годовщине полномасштабного вторжения России в Украину и разобрался, почему почти никто не верил в американские предсказания относительно российского вторжения, как Владимир Путин разрушает будущее России своей одержимостью Украиной и как жители Донецкой области воспринимают перспективу их передачи под российское управление.

Как ЦРУ и МИ6 спрогнозировали вторжение России и почему никто им не поверил?

Накануне полномасштабного вторжения России в Украину американская и британская разведки сделали то, что на тот момент считалось нереалистичным. Им удалось в деталях спрогнозировать план российского полномасштабного вторжения – от основных направлений удара до детального описания политических планов Кремля.

Впрочем, ЦРУ и МИ6, как собственно и сам Кремль сделали критическую ошибку в ключевом аспекте – оценках возможностей Украины сопротивляться российской агрессии.

Издание The Guardian опубликовало большой материал по подготовке к полномасштабному вторжению России. Статья описывает настроения, ожидания, сомнения и надежды многих участников тех событий, включая украинское военно-политическое руководство, которое до последнего ставило под сомнение заявления тогдашнего президента США Джо Байдена о неизбежности войны.

Если оглянуться назад, ЦРУ и МИ6 еще с осени 2021 года были убеждены, что Владимир Путин готовится к полномасштабной войне, а не просто к локальной эскалации в пределах Донецкой и Луганской агломерации. Они пытались объяснить партнерам в Украине и Европе, что Кремль попытается захватить Киев и силой изменить украинскую власть на более лояльную к себе. Однако главная проблема заключалась в другом – им тогда почти никто не поверил.

Первые серьезные сигналы о подготовке Москвы к войне появились еще весной 2021 года, когда Россия начала стягивать войска к границам Украины и в оккупированный Крым. В Вашингтоне это восприняли как возможную прелюдию к войне, а президент США Джо Байден настолько обеспокоился, что решил действовать напрямую. Для начала он провел личную встречу с Путиным в Женеве, надеясь таким образом задобрить российского диктатора и уговорить его отменить свой план в отношении Украины.



Джо Байден во время встречи с Владимиром Путиным в Женеве, 2021 год / Фото Белый дом

И казалось, что Путин прислушался к предостережениям Байдена, российский диктатор на время уменьшил свою агрессивную риторику и объявил завершение военных учений недалеко от украинских границ, которое долгое время использовал как основание для стягивания войск поближе к Украине. Однако, в конце концов это не сработало, а сам Путин опубликовал свой псевдоисторический текст о "единстве русских и украинцев", чем лишь подстегнул тревогу американцев.

Параллельно Штатам удалось собрать кучу разведывательной информации, где были и перехвата разговоров российских военных, и свидетельства источников в окружении российского диктатора, признаки скрытой мобилизации резервистов и спутниковые снимки накопления войск и техники вблизи украинских границ и в Беларуси.

В конце концов стало очевидно, что речь не только о "рычагах влияния" в переговорах с американцами, а о реальной подготовке к будущей войне. Российский план, каким его увидели американцы, предусматривал многовекторное наступление, в том числе с севера, через Беларусь, высадку десанта в Гостомеле и быстрый марш на Киев.

Впоследствии Лондон полностью поддержал американские оценки. На закрытых брифингах в Брюсселе глава МИ6 Ричард Мур фактически подтвердил, что риск полномасштабного вторжения реальный. Впрочем, реакция большинства европейских разведок до сих пор оставалась скептической. Франция и Германия лелеяли надежду, что Владимир Путин все же рациональный политик и вряд ли начнет войну, которая по всем признакам выглядит ошибкой.

Более того, The Guardian описывает сомнения европейцев через призму 2003 года, когда американские чиновники использовали фальшивую аргументацию о наличии в Ираке химического оружия и поддержки Садамом Хусейном террористов Аль-Каиды, как подставку для проведения военной операции на территории этой страны. В конце концов в глазах европейцев это бросало тень и на американские разведданные о России.

В конце концов, скепсис европейцев непосредственно повлиял и на Киев. Президент Украины Владимир Зеленский получал противоречивые сигналы, когда с одной стороны звучали тревожные предупреждения из Вашингтона и Лондона, с другой – успокаивающие месседжи от преиздента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца, которые до последнего верили, что Путина еще можно отговорить через диалог и дипломатические каналы.



Эммануэль Макрон общается с Владимиром Путиным в Кремле, 7 февраля 2022 года / Фото Спутник

Сам Зеленский также переживал, что публичная подготовка к войне вызовет панику среди населения, экономический обвал и сыграет на руку Кремлю, которому при таком сценарии не понадобится ни одного выстрела, чтобы получить контроль над украинской столицей.

В результате политическое руководство Украины до последнего не соглашалось на введение военного положения. Зато, военное руководство действовало более решительно, хоть и с ограничениями. Тогдашний Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный настаивал на подготовке страны к худшему сценарию, проводил закрытые штабные учения и, фактически, готовился к войне без формального разрешения сверху.

В дополнение, военная разведка и отдельные подразделения СБУ фиксировали аномальную активность российских спецслужб и открытые попытки задействовать "пятую колонну", через ряд пророссийских политиков внутри Украины.

Параллельно тогдашний глава ОП Андрей Ермак получал успокаивающие сообщения из Москвы. Дмитрий Козак, который на тот момент возглавлял все украинское направление в Кремле, убеждал Ермака, что никакого вторжения не будет. Как выяснилось впоследствии, для самого Козака начало полномасштабной войны также стало неожиданностью, а сам он не входил в ограниченный круг российских чиновников, которым Путин заранее сообщил о своих планах.

Козак даже попытался уговорить Путина продолжить переговоры по Украине, когда российский диктатор 21 февраля собрал Совет Безопасности России, чтобы получить личное согласие от всех присутствующих о "признании независимости ЛНР и ДНР", но фактически говорилось о начале войны против Украины.



Заседание Совета Безопасности РФ 21 февраля 2022 года / Фото Спутник

Парадокс всей подготовки к полномасштабному вторжению заключался в том, что американская разведка сработала почти идеально, однако ее выводы казались слишком радикальными, чтобы в них поверили. Американцы и британцы правильно увидели намерение Кремля, но сами же ошиблись в другом – они так же ожидали быстрого падения Украины.

Собственно, таким образом США и Великобритания подпитывали и скептицизм в Киеве. Как тогда говорил сам Зеленский, если союзники действительно видят прямую угрозу, тогда почему заранее не предоставляют лучшего оружия для отражения нападения.

В конце концов, этот ключевой просчет сыграл одновременно против всех. Украине пришлось отражать первые атаки российской армии собственными силами, получив от союзников накануне только противотанковые средства и ПЗРК, что впоследствии военные эксперты опишут как "оружие для партизанской войны".

В то же время Кремль, который надеялся на падение Киева в течение первых нескольких недель, получил четыре года затяжной и изнурительной войны, потерял международную репутацию и едва не полностью исчерпал экономические резервы РФ.

Как недооценка Украины со стороны Путина стоила России будущего?

Полномасштабное вторжение, которое Кремль планировал как молниеносную операцию, за четыре года превратилось в структурную ловушку для самой России, пишет издание The New York Times. По состоянию на сегодня, общие потери России – убитыми и ранеными – могут достигать 1,2 миллиона человек, из них более 300 тысяч погибших.

Издание констатирует, что это гораздо большие цифры, чем потери любой крупной державы в войнах после 1945 года. Сам Кремль, очевидно, официальных данных не раскрывает, однако аналитики в первую очередь смотрят на другие показатели, такие как демография или рынок труда, которые уже сегодня свидетельствуют о масштабе российских потерь.

Одной из ключевых проблем для Москвы сегодня становится экономика. Сейчас около 40% федерального бюджета России идет на оборону и безопасность. Еще примерно 9% – на обслуживание дефицита, который Москва сознательно наращивает для продолжения финансирования войны. Фактически же, почти половина российского бюджета сегодня поглощается войной и ее последствиями. Для страны, которая десятилетиями говорила о "стабильности" и бюджетной дисциплине, это оказался радикальный разворот.



Российская агитация службы по контракту с указанием суммы выплат для новобранцев / Фото Getty Images

Россия стремительным темпом проедает так называемый Фонд национального благосостояния, ликвидные резервы которого сократились с примерно 113 миллиардов долларов до около 55 миллиардов. И пока между ведущими мировыми державами – США и Китаем идет борьба за первенство в области искусственного интеллекта и высоких технологий, Москва вкладывает средства в танки, снаряды и выплаты своему пушечному мясу.



В конце концов, расходы России на войну вряд ли удастся конвертировать в будущем в развитие, поэтому фактически это безвозвратное сжигание денег.

В первые годы войны казалось, что российская экономика даже демонстрирует рост благодаря многочисленным военным заказам и нефте-газовым поступлениям, пишет CNN. Можно сказать, что Путин переиграл ожидания многих экспертов, которые предсказывали неизбежный крах российской экономики под давлением западных санкций в первые годы войны. Более того, по данным МВФ в 2025 году Россия даже формально стала девятой экономикой мира, обогнав Канаду и Бразилию.

Однако этот рост был обеспечен большими вливаниями в военный сектор, а сегодня же Россию догоняют последствия, с дефицитом рабочей силы, перекосами в производстве, долгами компаний-производителей военного оборудования и высокими учетными ставками Центрального банка для сдерживания инфляции.

Приоритет оборонной промышленности создал острый дефицит кадров в гражданских секторах, где даже по свидетельствам самих россиян, сегодня не хватает сотен тысяч рабочих. Добавляем сюда большие "подъемные" для новобранцев и еще большие компенсации семьям погибших и получаем бюджетную модель, которая работает только при условии постоянного изъятия и мобилизации ресурсов, очевидно, из тех же гражданских секторов экономики.

Проблему усугубило также естественное старение населения и эмиграция молодых и образованных людей. Несколько миллионов россиян выехали за границу после начала полномасштабного вторжения в Украину, а молодежь внутри самой России все более скептически относится к идее продолжения войны. Согласно опросам, 59% россиян в возрасте 18 – 29 лет поддержали бы выход из Украины без достижения целей Владимира Путина.

Одна из предварительно задекларированных причин вторжения, а именно расширение НАТО на Восток, также имела обратный эффект. Финляндия и Швеция присоединились к Альянсу, едва не вдвое увеличив сухопутную границу России с НАТО.

В то же время санкции и изоляция от западного мира и местных рынков сбыта заставили Москву в быстром темпе переориентироваться на Китай. Аналитики отмечают, что отношения стали асимметричными, когда Россия все больше зависит от Китая как покупателя нефти и поставщика технологий. Фактически Кремль, который говорил о "суверенитете", оказался в позиции младшего партнера относительно Пекина.

За этим также последовал ряд провалов на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Кремлю не удалось предотвратить падение режима Башара Асада в Сирии и хоть как-то повлиять на удары США и Израиля по Ирану. Не удалось также спасти своего союзника в Венесуэле, которого американские спецназовцы изъяли из собственной резиденции в Каракасе и доставили в Соединенные Штаты на суд.

Путин сделал войну против Украины главной целью своей политики. Ограниченные успехи на фронте, программы по вербовке контрактников без влияния на общественные настроения – частично стабилизировали ситуацию для Кремля. Однако стратегически Москва уже заплатила огромную цену: демографическую, экономическую, технологическую и геополитическую. В конце концов и западные, и даже российские аналитики размышляют относительно главных вопросов: возможно ли эти процессы в принципе развернуть назад и осознает ли сам Путин масштаб накопленных проблем.

Страх и тревога: как украинская Донетчина воспринимает идею "сдачи" территорий?

Но пока продолжается "российское истощение", сам Владимир Путин продолжает выдвигать к Украине максималистские требования во время переговоров. Идея обмена территорий Донецкой и Луганской областей на эфемерный мир, которую в последние месяцы продвигают в рамках переговорных инициатив, наталкивается на жесткое сопротивление там, где это соглашение должно реализовываться – среди жителей подконтрольной Украине части Донецкой области.

Издание The New York Times выпустило репортаж из прифронтовых городов Донецкой области с целью оценить идею обмена их домов на российские обещания остановить войну с перспективы местных жителей.

В конце концов, журналисты издания делают довольно однозначные выводы о настроениях в регионе. Для многих местных перспектива оказаться под российским контролем воспринимается не как окончание войны, а как отложенная гуманитарная катастрофа. Люди, которые годами живут в прифронтовых городах, видели, что происходит на оккупированных Россией территориях – репрессии, принудительная паспортизация, исчезновения людей, пытки, отсутствие социального обеспечения. Поэтому для них любые гарантии на бумаге не выглядят убедительно.

Даже те, кто говорит о своей усталости от войны, не верят в стабильность такого мира. Ключевым страхом остается то, что уступка Донетчины не остановит войну, а лишь откроет следующий ее этап. Именно этим аргументом публично оперирует и Владимир Зеленский, отмечая, что односторонний отказ от Донбасса не только противоречит Конституции Украины, но и создает плацдарм для новых российских атак в будущем.

Впрочем, под публичным давлением и от общей усталости опросы показывают, что около 40% украинцев теоретически готовы принять территориальные уступки – но только при условии жестких и надежных гарантий безопасности. Проблема в том, что для жителей Донетчины эти гарантии выглядят абстрактно, ведь они мыслят не далекими геополитическими рамками, а буквально переживают за то, кто в конце концов завтра будет контролировать их город, полицию, суды и школы.



Дети в молодежном центре Славянска занимаются с воспитательницей / Фото The New York Times

Важным моментом всего репортажа является вывод, что несмотря на близость к фронту – регион не является "мертвым пространством". Большие города, такие как Славянск, несмотря на 12 лет войны в Донецкой области, сегодня остаются полны жизнью. Там работает бизнес, открыты кафе, танцевальные студии, магазины и сохраняют другие аспекты нормальной жизни. Именно это усиливает ощущение несправедливости, ведь людей фактически предлагают "отдать" без их выбора, будто это проблема, которую просто нужно снять с повестки, чтобы достичь соглашения.

Российский нарратив, который Владимир Путин продвигает годами, – об "историческом" и "культурном" единстве Донбасса с Россией – в реальности не убеждает большую часть местного населения. Даже наоборот, опыт полномасштабной войны лишь усилил дистанцию и страх перед российским контролем.

В итоге Донетчина становится не просто предметом торга во время переговоров, а социальной и моральной чертой. Для многих ее жителей мир, предусматривающий жизнь под Россией, не выглядит миром вообще. Это скорее как принудительная пауза перед новым насилием, которое обещает продолжиться в этих городах после прихода россиян, даже если замолчат пушки.