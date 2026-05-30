Около 9 часов пилоты заметили подозрительный объект. В районе аэропорта могли зафиксировать неизвестный дрон. Об этом пишет Bild.

Почему аэропорт в Мюнхене временно не работал?

На обеих взлетно-посадочных полосах движение остановилось, а полиция начала масштабную операцию.

Обратите внимание! В зоне аэропорта Мюнхена действует строгий запрет на использование дронов.

На месте работали многочисленные полицейские подразделения. Они обследовали территорию аэропорта и проверяли возможные следы дрона. Также привлекали вертолет.

Около 10:05 поступило сообщение об отбое тревоги. Во время обыска федеральная полиция не обнаружила никаких подозрительных объектов.

После этого работу аэропорта возобновили.

Напомним, что не впервые в странах Западной Европы приостанавливают работу аэропорты из-за угрозы беспилотников. С осени 2025 года над странами ЕС регулярно появлялись неизвестные дроны. Владимир Зеленский заявлял, что за появлением БпЛА в небе над Европой стоит Россия. Оккупанты запускают дроны с танкеров в Балтийском море.

Дерзкие атаки дронами начались после 10 сентября 2025 года. Тогда Россия запустила 92 беспилотника в направлении Польши. По словам Зеленского, украинские силы уничтожили большинство дронов еще до того, как они пересекли границу. Президент Украины также сообщил, что до польской территории добрались только 19 дронов. Польские силы обороны сбили четыре из них. Эти беспилотники не переносили взрывчатку.

В этом году Россия изменила тактику. Она начала глушить и и направлять украинские дроны, которые летели ее атаковать, на соседние страны Балтии и Скандинавии.