Близько 9-ї години пілоти помітили підозрілий об'єкт. У районі аеропорту могли зафіксувати невідомий дрон. Про це пише Bild.

Чому аеропорт у Мюнхені тимчасово не працював?

На обох злітно-посадкових смугах рух зупинився, а поліція розпочала масштабну операцію.

Зверніть увагу! У зоні аеропорту Мюнхена діє сувора заборона на використання дронів.

На місці працювали численні поліцейські підрозділи. Вони обстежували територію аеропорту та перевіряли можливі сліди дрона. Також залучали гелікоптер. .

Близько 10:05 надійшло повідомлення про відбій тривоги. Під час обшуку федеральна поліція не виявила жодних підозрілих об'єктів.

Після цього роботу аеропорту відновили.

Нагадаємо, що не вперше у країнах Західної Європи призупиняють роботу аеропорти через загрозу безпілотників. З осені 2025 року над країнами ЄС регулярно з'являлися невідомі дрони. Володимир Зеленський заявляв, що за появою БпЛА у небі над Європою стоїть Росія. Окупанти запускають дрони з танкерів у Балтійському морі.

Зухвалі атаки дронами розпочалися після 10 вересня 2025 року. Тоді Росія запустила 92 безпілотники у напрямку Польщі. За словами Зеленського, українські сили знищили більшість дронів ще до того, як вони перетнули кордон. Президент України також повідомив, що до польської території дісталися лише 19 дронів. Польські сили оборони збили чотири з них. Ці безпілотники не переносили вибухівку.

Цього року Росія змінила тактику. Вона почала глушити і скеровувати українські дрони, які летіли її атакувати, на сусідні країни Балтії та Скандинавії.