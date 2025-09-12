Об этом 24 Каналу главный редактор портала "Украина на арабском" Мохаммад Фараджаллах. По его словам, НАТО не может позволить России вот так безнаказанно нарушать воздушное пространство. Тут нужны действия со стороны Альянса.

Какой должна быть реакция от НАТО?

Как отметил Фараджаллах, у НАТО остался один способ выжить. Нужно жестко отвечать на действия России. Конечно, вряд ли там пойдут на резкую эскалацию и атакуют Россию. Но вполне можно сделать и другие серьезные шаги. К примеру, начать участвовать в защите украинского неба.

Пусть они наконец примут предложение Зеленского, что европейское небо – это одно небо. Не получится охранять небо Польши без неба Украины. Пусть хотя бы часть украинского неба будет в радиусе защиты Patriot, которые в Словакии, Румынии, Польше,

– отметил Фараджаллах.

Если серьезного ответа на действия России не будет, то Путин продолжит запускать беспилотники по территории стран НАТО. Нельзя делать так, чтобы он чувствовал себя безнаказанным.

Все эти события наталкивают и на то, что нужно формировать новые военно-политические союзы. Это должны быть альянсы, куда войдут те государства, которые осознают угрозу от России и готовы ей противодействовать.

Атака России на Польшу: кратко