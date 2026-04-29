Об этом информирует издание SPIEGEL.

Смотрите также Членство в НАТО пока недоступно, – Еврокомиссар назвал альтернативу для Украины

Кто возглавит посольство Германии в Украине?

Новым послом Германии в Украине станет Борис Руге. Сейчас он занимает должность помощника генсека НАТО по политическим вопросам и вопросам безопасности.

Источники издания говорят, что в рамках плановой ротации немецких дипломатов министр иностранных дел Иоганн Вадефуль согласовал дальнейшие ключевые кадровые изменения. Поэтому Руге возглавит дипломатическую миссию Германии в Украине.

Одобрение этого назначения на заседании немецкого правительства считается формальностью.

Что известно о Борисе Руге?

64-летний дипломат ранее занимал должность заместителя председателя Мюнхенской конференции по безопасности, также служил в посольстве Германии в Вашингтоне и был послом в Саудовской Аравии.

С сентября 2023 года в структуре НАТО Руге занимался политическими вопросами, в частности сотрудничеством с партнерами, среди которых и Украина, а также политикой в отношении России, контролем над вооружением и вопросами конфиденциальности.

Впоследствии он занимал должность главного политического советника двух командующих Сил НАТО в Косово, а также возглавлял политический департамент в офисе высокого представителя в Боснии и Герцеговине.

Заметим! Посол Германии в Украине Хайко Томс в феврале 2026 года переехал в Мадрид, поэтому эта должность стала вакантной. Томс был назначен послом в Украине летом 2025 года, после того, как правительство Германии назначило бывшего посла Мартина Егера руководителем Федеральной разведывательной службы.

Какие еще изменения могут произойти?

SPIEGEL пишет, что кадровые перестановки могут затронуть и другие дипломатические ведомства. К работе в НАТО может присоединиться Кристиан Бак, который сейчас занимает должность в МИД Германии.

Кроме того, есть данные, которые свидетельствуют, что Германия планирует активнее усиливать свое присутствие в Украине, в частности в сфере военного сотрудничества и инвестиций в оборонную отрасль.