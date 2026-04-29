Об этом информирует издание SPIEGEL.
Кто возглавит посольство Германии в Украине?
Новым послом Германии в Украине станет Борис Руге. Сейчас он занимает должность помощника генсека НАТО по политическим вопросам и вопросам безопасности.
Источники издания говорят, что в рамках плановой ротации немецких дипломатов министр иностранных дел Иоганн Вадефуль согласовал дальнейшие ключевые кадровые изменения. Поэтому Руге возглавит дипломатическую миссию Германии в Украине.
Одобрение этого назначения на заседании немецкого правительства считается формальностью.
Что известно о Борисе Руге?
64-летний дипломат ранее занимал должность заместителя председателя Мюнхенской конференции по безопасности, также служил в посольстве Германии в Вашингтоне и был послом в Саудовской Аравии.
С сентября 2023 года в структуре НАТО Руге занимался политическими вопросами, в частности сотрудничеством с партнерами, среди которых и Украина, а также политикой в отношении России, контролем над вооружением и вопросами конфиденциальности.
Впоследствии он занимал должность главного политического советника двух командующих Сил НАТО в Косово, а также возглавлял политический департамент в офисе высокого представителя в Боснии и Герцеговине.
Заметим! Посол Германии в Украине Хайко Томс в феврале 2026 года переехал в Мадрид, поэтому эта должность стала вакантной. Томс был назначен послом в Украине летом 2025 года, после того, как правительство Германии назначило бывшего посла Мартина Егера руководителем Федеральной разведывательной службы.
Какие еще изменения могут произойти?
SPIEGEL пишет, что кадровые перестановки могут затронуть и другие дипломатические ведомства. К работе в НАТО может присоединиться Кристиан Бак, который сейчас занимает должность в МИД Германии.
Кроме того, есть данные, которые свидетельствуют, что Германия планирует активнее усиливать свое присутствие в Украине, в частности в сфере военного сотрудничества и инвестиций в оборонную отрасль.