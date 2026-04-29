Про це інформує видання SPIEGEL.

Хто очолить посольство Німеччини в Україні?

Новим послом Німеччини в Україні стане Борис Руге. Нині він обіймає посаду помічника генсека НАТО з політичних та безпекових питань.

Джерела видання кажуть, що в межах планової ротації німецьких дипломатів міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль погодив подальші ключові кадрові зміни. Тож Руге очолить дипломатичну місію Німеччини в Україні.

Схвалення цього призначення на засіданні німецького уряду вважається формальністю.

Що відомо про Бориса Руге?

64-річний дипломат раніше обіймав посаду заступника голови Мюнхенської конференції з безпеки, також служив у посольстві Німеччини у Вашингтоні та був послом в Саудівській Аравії.

З вересня 2023 року у структурі НАТО Руге займався політичними питаннями, зокрема співпрацею із партнерами, серед яких і Україна, а також політикою щодо Росії, контролем над озброєнням та питаннями конфіденційності.

Згодом він обіймав посаду головного політичного радника двох командувачів Сил НАТО в Косові, а також очолював політичний департамент в офісі високого представника в Боснії і Герцеговині.

Зауважимо! Посол Німеччини в Україні Гайко Томс у лютому 2026 року переїхав до Мадриду, тож ця посада стала вакантною. Томса було призначено послом в Україні влітку 2025 року, після того, як уряд Німеччини призначив колишнього посла Мартіна Єгера керівником Федеральної розвідувальної служби.

Які ще зміни можуть відбутись?

SPIEGEL пише, що кадрові перестановки можуть зачепити й інші дипломатичні відомства. До роботи в НАТО може долучитись Крістіан Бак, який нині обіймає посаду в МЗС Німеччини.

Крім того, є дані, які свідчать, що Німеччина планує активніше посилювати свою присутність в Україні, зокрема у сфері військового співробітництва та інвестицій в оборонну галузь.