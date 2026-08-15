Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что российско-украинская война лишь подталкивает этот процесс. Однако здесь также может идти речь и о другом сценарии – не о достижении договоренности, а об обострении геополитической ситуации.

2 вероятных сценария развития войны

По словам руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", если раньше право на силу имели лишь несколько стран, условно Соединенные Штаты Америки и, например, Российская империя, затем Советский Союз, то сегодня мы видим на примере Ирана, что право на силу имеют и другие.

На Ближнем Востоке ситуация крайне сложная. Создание там альянса по типу НАТО – это действительно сенсационная история, о которой мало кто говорит. Речь идет о том, что Саудовская Аравия, Пакистан и Турция создали военный блок. Нельзя исключать, что он будет военно-политическим, где предусмотрено, что нападение на одну из стран означает нападение на всех, то есть все будут помогать друг другу.

Конечно, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия в таком военном блоке выглядят весьма сомнительно. Однако все же это свидетельствует о том, что угрозы со стороны Ирана – страны, которая сегодня из-за непоследовательной политики Альянса, а также Дональда Трампа и Джозефа Байдена, стала угрозой для большой части мира.

Даже Китай не в состоянии полностью держать под контролем Тегеран, хотя в свое время пытался примирить Иран и Саудовскую Аравию. Вспомним подписание соглашения по инициативе Си Цзиньпина – большого соглашения, которое, как мы видим, развалилось. Это означает, что игроков, которых становится все больше вокруг переговоров о завершении российско-украинской войны, будет становиться еще больше. Европейцы, понимая, что полагаться исключительно на США нельзя, будут привлекать к этому процессу и другие стороны, в том числе Китай,

– пояснил он.

Интересно, что недавно Бразилия заявила об обращении европейцев с просьбой выступить посредником в переговорах с Россией. По мнению Клочка, такое обращение является обращением к Китаю. Прямо говорит о том, что Китай придет на помощь, европейцы не будут, потому что это будет выглядеть очень смешно. А события сентября 2025 года после удара России "Шахедами" по Польше как раз показали, что Китай действительно может быть гарантом безопасности Европы.

И важным фактором здесь стало также то, что Соединенные Штаты Америки утратили статус "мирового гегемона-полицейского" из-за непоследовательной внешней политики Трампа и неспособности договориться с европейцами. Американский президент начал военную операцию против Ирана, которая для него закончится фатально, поэтому он не выйдет из нее победителем. А Тегеран получит возможность в полной мере развивать свою ядерную программу.

Более того, он собирается взимать плату за проход судов через Ормузский пролив и таким образом компенсировать себе убытки, нанесенные ему США совместно с Израилем.

Клочок рассказал, что могут развиваться сценарии войны: смотрите видео

Теперь, понимая, что отдельные страны создают свои военные блоки, стоит говорить о необходимости создания наших военных блоков со странами Восточной Европы, где Украина будет полноправным членом. Евросоюз и НАТО могут об этом молчать, но это путь, по которому они вместе с нашей страной уже идут.

Поэтому на данный момент существует два вероятных сценария развития войны: либо это начало большой третьей мировой войны, либо же крупная договоренность. Я больше верю во второе, потому что не все участники сегодняшнего процесса готовы к большой войне,

– подчеркнул он.

Эксперт добавил, что не следует забывать, что Вооруженные Силы Украины сегодня – самая сильная армия в Европе. И несмотря на то, что нам помогают, нас боятся даже европейцы.