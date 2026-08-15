Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що російсько-українська війна лише підштовхує цей процес. Однак тут також може мовитись і про інший сценарій – не домовленість, а загострення геополітичної ситуації.

2 ймовірні сценарії розвитку війни

За словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа", якщо раніше право на силу мали лише кілька країн, умовно Сполучені Штати Америки і, наприклад, Російська імперія, тоді Радянський Союз, то сьогодні ми бачимо на прикладі Ірану, що право на силу мають і інші.

На Близькому Сході ситуація вкрай непроста. Створення там альянсу на кшталт НАТО – це дійсно сенсаційна історія, про яку говорять небагато. Мовиться про те, що Саудівська Аравія, Пакистан та Туреччина створили військовий блок. Не можна виключати, що він буде військово-політичним, де передбачено, що напад на одну із країн означає напад на всіх, тобто всі будуть допомагати один одному.

Звісно, Об’єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія в такому військовому блоці виглядають дуже сумнівно. Однак все ж це свідчить про те, що загрози з боку Ірану, країни, яка сьогодні через непослідовну політику Альянсу, а також Дональда Трампа і Джозефа Байдена, стала загрозою для великої частини світу.

Навіть Китай не в змозі повністю тримати під контролем Тегеран, хоча свого часу намагався примирити Іран і Саудівську Аравію. Пригадуємо підписання угоди за ініціативи Сі Цзіньпіна – великої угоди, яка, як ми бачимо, розвалилася. Це означає, що гравців, яких стає все більше довкола переговорів про завершення російсько-української війни, буде ставати ще більше. Європейці, розуміючи, що покладатися виключно на США не можна, будуть залучати до цього процесу й інші сторони, в тому числі Китай,

– пояснив він.

Цікавим є те, що нещодавно Бразилія заявила про звернення європейців з проханням бути посередницею у переговорах з Росією. На думку Клочка, така апеляція є апеляцією до Китаю. Напряму говорити про те, що Китай прийде на допомогу, європейці не будуть, бо це виглядатиме дуже смішно. А події вересня 2025 року після удару Росії "Шахедами" по Польщі якраз засвідчили, що Китай дійсно може бути гарантом безпеки Європи.

І важливим фактором тут стало й те, що Сполучені Штати Америки втратили статус "світового гегемона-поліцейського" через непослідовну, зовнішню політику Трампа і нездатність домовитися з європейцями. Американський президент розпочав військову операцію проти Ірану, яка для нього закінчується фатально, тому він не вийде з неї переможцем. А Тегеран отримає можливість ідеально розвивати свою ядерну програму.

Ба більше, він збирається стягувати плату за прохід через Ормузьку протоку суден і в такий спосіб компенсувати собі збитки, які йому завдали США разом із Ізраїлем.

Клочок сказав, як можуть розвиватись сценарії щодо війни: дивіться відео

Тепер, розуміючи, що окремі країни створюють свої військові блоки, варто говорити про необхідність створення наших військових блоків із країнами Східної Європи, де Україна буде повноцінним членом. Євросоюз і НАТО можуть про це мовчати, але це шлях, яким вони разом з нашою країною вже йдуть.

Тому наразі є два ймовірні сценарії розвитку війни: або це початок великої третьої світової війни, або ж велика домовленість. Я більше вірю в друге, тому що не всі учасники сьогодні такого процесу готові до великої війни,

– підкреслив він.

Експерт додав, що не треба не забувати, що Збройні Сили України сьогодні – найсильніша армія в Європі. І попри те, що нам допомагають, нас бояться, навіть європейці.