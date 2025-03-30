Вице-президент США подчеркнул, что администрация Дональда Трампа достигла значительного прогресса в завершении российско-украинской войны. Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн рассказал 24 Каналу, что Джей Ди Вэнс видит только то, что хочет.

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О чем свидетельствует риторика Вэнса

Уриэль Эпштейн подчеркнул, что выглядит так, будто среди республиканцев Соединенных Штатов Америки нет людей, которые осознают, что с Россией нельзя идти ни на какие переговоры без надлежащей подготовки и понимания коварных планов Кремля.

Важно! В России обвинили Украину в ударах по российской энергетике и заявили, что не будут соблюдать мораторий на обстрелы украинских энергообъектов. В то же время в Генштабе ВСУ эти заявления опровергли, подчеркнув, что Украина не атакует энергетическую инфраструктуру Кремля.

По мнению исполнительного директора Renew Democracy Initiative, на самом деле Джей Ди Вэнс знает, что делает Россия, однако он действует абсолютно сознательно, говоря, что энергетическое перемирие продолжается.

Он не слепой и не глухой. Знает, что происходит в Украине. Вэнс решил, что будет это игнорировать. У него есть причина для этого, ведь и он, и Трамп потратили очень много политического капитала, говоря, что смогут достичь перемирия между Россией и Украиной,

– сказал Уриэль Эпштейн.

Однако в администрации Трампа, вероятно, обнаружили, что достичь мира не так легко, как казалось. Несмотря на это, Вэнс пытаются убедить американцев, что он и Трамп действуют якобы по какому-то собственному плану.

Эпштейн подчеркнул, что главной целью Украины и ее партнеров является сделать так, чтобы у администрации США не было выхода, кроме как признать, что на самом деле Россия не придерживается энергетического перемирия, как утверждает Джей Ди Вэнс.