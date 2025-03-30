Віцепрезидент США підкреслив, що адміністрація Дональда Трампа досягла значного прогресу у завершенні російсько-української війни. Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн розповів 24 Каналу, що Джей Ді Венс бачить тільки те, що хоче.

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Про що свідчить риторика Венса

Уріель Епштейн підкреслив, що виглядає так, ніби серед республіканців Сполучених Штатів Америки немає людей, які усвідомлюють, що з Росією не можна йти на жодні переговори без належної підготовки та розуміння підступних планів Кремля.

Важливо! У Росії звинуватили Україну в ударах по російській енергетиці та заявили, що не дотримуватимуться мораторію на обстріли українських енергооб'єктів. Водночас у Генштабі ЗСУ ці заяви спростували, наголосивши, що Україна не атакує енергетичну інфраструктуру Кремля.

На думку виконавчого директора Renew Democracy Initiative, насправді Джей Ді Венс знає, що робить Росія, однак він діє абсолютно свідомо, кажучи, що енергетичне перемир'я триває.

Він не сліпий і не глухий. Знає, що відбувається в Україні. Венс вирішив, що буде це ігнорувати. У нього є причина для цього, адже і він, і Трамп витратили дуже багато політичного капіталу, кажучи, що зможуть досягти перемир'я між Росією та Україною,

– сказав Уріель Епштейн.

Однак в адміністрації Трампа, ймовірно, виявили, що досягнути миру не так легко, як здавалось. Попри це, Венс намагаються переконати американців, що він та Трамп діють начебто за якимось власним планом.

Епштейн підкреслив, що головною метою України та її партнерів є зробити так, щоб в адміністрації США не було виходу, окрім як визнати, що насправді Росія не дотримується енергетичного перемир'я, як стверджує Джей Ді Венс.