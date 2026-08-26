Политтехнолог Юрий Подорожний в эфире 24 Канала высказал предположение, что Джон Ретклифф мог передать Кремлю серьезное предупреждение о дальнейшем развитии событий. Он обратил внимание, что для обычного выяснения позиций сторон у Вашингтона есть другие каналы переговоров, тогда как визит директора ЦРУ свидетельствует о значительно более высоком уровне контактов.

Визит директора ЦРУ не похож на обычные переговоры

Поездки главы американской разведки за границу происходят не для обычного обмена позициями. Подобные контакты уже имели место перед критическими событиями: за несколько недель до полномасштабного вторжения директор ЦРУ приезжал в Украину, когда в Вашингтоне уже понимали масштабы российских планов.

Чиновники такого уровня никогда не приезжают просто так. Когда сегодня американцы отправляют директора ЦРУ в Российскую Федерацию, это означает, что россиянам везут что-то "черное",

– предположил Подорожный.

Содержание нынешней беседы в Москве публично неизвестно, однако визит состоялся после того, как 11 августа Украина передала Вашингтону свои переговорные позиции. Для обычного обсуждения условий или уточнения позиции Кремля США могли бы воспользоваться уже имеющимися политическими каналами.

Мы видим, что в Москву поехали не Виткофф с Кушнером, а человек, который просто так за пределы Соединенных Штатов с рабочими визитами не выезжает и не ездит только для того, чтобы выяснить позицию той или иной стороны,

– подчеркнул политтехнолог.

Одной из возможных задач такого контакта могло быть предупреждение российского руководства о дальнейших шагах Вашингтона и сценарии развития событий. Переговорный сигнал в этом случае мог сопровождаться четким обозначением того, что будет дальше, если Москва не изменит свою позицию.

В Вашингтоне могут оказывать давление на Россию из-за выборов

Интерес США к таким контактам может быть связан и с внутренней политикой США. Накануне выборов для администрации Трампа важными остаются цены на топливо и ситуация на нефтяном рынке, тогда как у России и Ирана есть собственные интересы в этой сфере.

Возможно, директор ЦРУ едет предупредить российскую сторону о том, что будет дальше и как будут развиваться события. Американцам сегодня нужно провести выборы у себя и получить промежуточный результат,

– сказал Подорожний.

На этом фоне Москва может пытаться создавать для Вашингтона дополнительные проблемы через координацию с Ираном и ситуацию с нефтью. Соединенные Штаты в то же время стремятся влиять на иранский экспорт и не допустить резкого роста цен на бензин внутри страны.

Для обычных переговоров у Вашингтона есть Виткофф и Кушнер, тогда как между ЦРУ и российскими спецслужбами давно существует отдельный канал контактов.

Директор ЦРУ – это все-таки серьезно. Канал между российской внешней разведкой и ЦРУ открыт давно, они встречались с Нарышкиным. И каждый раз после таких встреч происходили какие-то кардинальные и серьезные события,

– подчеркнул политтехнолог.

Нынешний визит Подорожный также рассматривает как возможный сигнал не только Москве. По его предположению, за развитием этих контактов будет внимательно следить и Китай, для которого важными остаются отношения между США, Европой и Россией.

Подорожний объяснил визит директора ЦРУ в Москву: смотрите видео