Політтехнолог Юрій Подорожній в ефірі 24 Каналу припустив, що Джон Реткліфф міг привезти Кремлю серйозне попередження про подальший розвиток подій. Він звернув увагу, що для звичайного з'ясування позицій сторін Вашингтон має інші переговорні канали, тоді як візит директора ЦРУ свідчить про значно вищий рівень контакту.

Візит директора ЦРУ не схожий на звичайні переговори

Поїздки керівника американської розвідки за кордон відбуваються не для звичайного обміну позиціями. Подібні контакти вже траплялися перед критичними подіями: за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення директор ЦРУ приїздив до України, коли у Вашингтоні вже розуміли масштаби російських планів.

Посадовці такого рівня ніколи не приїжджають просто так. Коли сьогодні американці відправляють директора ЦРУ до Російської Федерації, це означає, що росіянам везуть якусь "чорну мітку",

– припустив Подорожній.

Зміст нинішньої розмови у Москві публічно невідомий, однак візит відбувся після того, як 11 серпня Україна передала Вашингтону свої переговорні позиції. Для звичайного обговорення умов або уточнення позиції Кремля США могли б скористатися вже наявними політичними каналами.

Ми бачимо, що до Москви поїхали не Віткофф із Кушнером, а людина, яка просто так за межі Сполучених Штатів із робочими візитами не виїжджає і не їздить лише дізнаватися позицію тієї чи іншої сторони,

– наголосив політтехнолог.

Одним із можливих завдань такого контакту могло бути попередження російського керівництва про подальші кроки Вашингтона та сценарій розвитку подій. Переговорний сигнал у цьому випадку міг супроводжуватися чітким окресленням того, що буде далі, якщо Москва не змінить свою позицію.

У Вашингтоні можуть тиснути на Росію через вибори

Американський інтерес до таких контактів може бути пов'язаний і з внутрішньою політикою США. Напередодні виборів для адміністрації Трампа важливими залишаються ціни на пальне та ситуація на нафтовому ринку, тоді як Росія й Іран мають власні інтереси у цій сфері.

Можливо, директор ЦРУ їде попереджати російську сторону про те, що буде далі і яким чином розгортатимуться події. Американцям сьогодні потрібно провести вибори у себе й отримати проміжний результат,

– сказав Подорожній.

На цьому тлі Москва може намагатися створювати для Вашингтона додаткові проблеми через координацію з Іраном та ситуацію з нафтою. Сполучені Штати водночас прагнуть впливати на іранський експорт і не допустити різкого зростання цін на бензин усередині країни.

Для звичайних переговорів Вашингтон має Віткоффа та Кушнера, тоді як між ЦРУ і російськими спецслужбами давно існує окремий канал контактів.

Директор ЦРУ – це все-таки серйозно. Канал між російською зовнішньою розвідкою і ЦРУ відкритий давно, вони зустрічалися з Наришкіним. І кожного разу після таких зустрічей відбувалися якісь кардинальні й серйозні події,

– наголосив політтехнолог.

Нинішній візит Подорожній також розглядає як можливий сигнал не лише Москві. За його припущенням, за розвитком цих контактів уважно стежитиме й Китай, для якого важливими залишаються відносини між США, Європою та Росією.

Подорожній пояснив візит директора ЦРУ до Москви: дивіться відео