Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill і The Washington Post.

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Сколько сенаторов поддержало кандидатуру

По данным издания, за кандидатуру Кейна проголосовали 60 американских сенаторов, среди которых несколько от Демократической партии. Еще 25 проголосовали "против" него.

Впрочем, несмотря на непонятное увольнение его предшественника Чарльза Брауна, Кейн получил поддержку обеих партий после относительно спокойных слушаний перед его утверждением.

Дэн Кейн занял место генерала Чарльза Брауна младшего, которого ранее уволили вместе с главой ВМС и заместителем начальника штаба Военно-воздушных сил.

Что известно о Кейне

Известно, что Дэн Кейн ушел в отставку из Военно-воздушных сил в звании генерал-лейтенанта в январе. Он служил пилотом истребителя и офицером сил спецопераций.

Незадолго до утверждения он был заместителем директора по военным вопросам в Центральном разведывательном управлении, где взаимодействовал с руководством разведки.

Он стал первым председателем Объединенного комитета начальников штабов без звания генерала или адмирала до того, как занял должность, и вторым, кто был в отставке на момент утверждения.

Еще будучи кандидатом на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов США он заявлял, что важно продолжать помогать Украине даже после завершения войны.