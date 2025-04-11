Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill і The Washington Post.

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Скільки сенаторів підтримало кандидатуру

За даними видання, за кандидатуру Кейна проголосували 60 американських сенаторів, серед яких кілька від Демократичної партії. Ще 25 проголосували "проти" нього.

Втім, попри незрозуміле звільнення його попередника Чарльза Брауна, Кейн отримав підтримку обох партій після відносно спокійних слухань перед його затвердженням.

Ден Кейн зайняв місце генерала Чарльза Брауна молодшого, якого раніше звільнили разом з очільником ВМС і заступником начальника штабу Військово-повітряних сил.

Що відомо про Кейна

Відомо, що Ден Кейн пішов у відставку з Військово-повітряних сил у званні генерал-лейтенанта в січні. Він служив пілотом винищувача й офіцером сил спецоперацій.

Незадовго до затвердження він був заступником директора з військових питань у Центральному розвідувальному управлінні, де взаємодіяв з керівництвом розвідки.

Він став першим головою Об'єднаного комітету начальників штабів без звання генерала чи адмірала до того, як обійняв посаду, і другим, хто був у відставці на момент затвердження.

Ще бувши кандидатом на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США він заявляв, що важливо продовжувати допомагати Україні навіть після завершення війни.