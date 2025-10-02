Это в эфире 24 Канала отметил председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа. По его мнению, если бы на Закарпатье что-то случилось, то он мог бы обвинять в этом украинцев.
Читайте также Орбан цинично допустил залет венгерских дронов в Украину: реакция главы МИД
"Дроны, которые из Венгрии залетели на украинское Закарпатье. Орбан это признал. Они залетели не на несколько метров, а на 40 километров. Там, где проживают украинские венгры. То есть это открытая провокация Орбана. Целью было то, чтобы потом, если бы там что-то случилось, Орбан начал кричать вместе с Россией: "Смотрите, что сделали украинцы", – предположил он.
Мог ли Орбан помогать Путину?
Тибор Томпа считает, что Орбан уже перешел "красную линию". В частности, есть мнение, что эти венгерские дроны могли помочь России разведать определенные данные на Западе Украины. Например, во время удара по предприятию в Мукачево, где пострадали этнические венгры, в официальном Будапеште не высказывались.
Когда двумя ракетами попали по Мукачево, в гражданский объект, на котором работает сотни этнических венгров, где более 20 этнических венгров пострадало, Орбан ни слова не сказал. Не вызвал российского посла и вообще замолчал. Поэтому такое мнение может быть аксиомой. К сожалению, от Орбана сегодня можно ожидать всего,
– сказал председатель венгерской общины Киева и области.
Также не стоит забывать, что венгерская пресса, которая принадлежит правительству премьер-министра, постоянно пишет о том, что Закарпатье – это историческая венгерская земля, которая должна отойти к Венгрии. Поэтому Орбан ведет такую провокационную игру.
Венгерские дроны на Закарпатье: что известно?
26 сентября венгерский разведдрон дважды нарушил государственную границу и залетел вглубь Украины на 40 километров. Президент Владимир Зеленский заявил, что БПЛА мог проводить разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах.
В то же время в Венгрии отвергали все обвинения. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Владимира Зеленского в "потере рассудка" из-за заявлений о венгерских дронах на украинской границе.
Виктор Орбан отметил, что Венгрия является членом НАТО и ЕС, поэтому, по его мнению, без них Украины уже бы не было. Также он призвал Зеленского прекратить преследовать Венгрию.
Впоследствии Виктор Орбан цинично заявил, что Украина не является суверенным государством, поэтому, по его словам, Киев не имеет оснований выражать недовольство полетами венгерских дронов в своем воздушном пространстве.