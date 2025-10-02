Это в эфире 24 Канала отметил председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа. По его мнению, если бы на Закарпатье что-то случилось, то он мог бы обвинять в этом украинцев.

"Дроны, которые из Венгрии залетели на украинское Закарпатье. Орбан это признал. Они залетели не на несколько метров, а на 40 километров. Там, где проживают украинские венгры. То есть это открытая провокация Орбана. Целью было то, чтобы потом, если бы там что-то случилось, Орбан начал кричать вместе с Россией: "Смотрите, что сделали украинцы", – предположил он.

Мог ли Орбан помогать Путину?

Тибор Томпа считает, что Орбан уже перешел "красную линию". В частности, есть мнение, что эти венгерские дроны могли помочь России разведать определенные данные на Западе Украины. Например, во время удара по предприятию в Мукачево, где пострадали этнические венгры, в официальном Будапеште не высказывались.

Когда двумя ракетами попали по Мукачево, в гражданский объект, на котором работает сотни этнических венгров, где более 20 этнических венгров пострадало, Орбан ни слова не сказал. Не вызвал российского посла и вообще замолчал. Поэтому такое мнение может быть аксиомой. К сожалению, от Орбана сегодня можно ожидать всего,

– сказал председатель венгерской общины Киева и области.

Также не стоит забывать, что венгерская пресса, которая принадлежит правительству премьер-министра, постоянно пишет о том, что Закарпатье – это историческая венгерская земля, которая должна отойти к Венгрии. Поэтому Орбан ведет такую провокационную игру.

Венгерские дроны на Закарпатье: что известно?