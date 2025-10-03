Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин, отметив, что Путин вполне может готовить вторжение в Европу. Это будет следующим шоком после 2014 года и полномасштабной войны.

Способна ли Россия неожиданно напасть на Европу?

Как отметил Климкин, подготовить тайное вторжение в одну из стран Европы будет действительно сложно. При нынешнем уровне разведки такие планы будут сразу раскрыты. Поэтому тут сложно сделать что-то неожиданное.

Конечно, диктатор может продолжать запускать дроны по Европе. Это побуждает наших партнеров укрепляться.

Его несколько пренебрежительная манера говорить о Европе также работает в нашу пользу. Поскольку Европа понимает отношение с его стороны. Далеко не все осознают глубину презрения, которое существует у него в отношении Европы. То, что Европа серьезно думает над построением сектора безопасности и обороны. По крайней мере начинает выделять дополнительные средства. Это реакция на то, что мы видим,

– сказал Климкин.

Чем больше Путин насмехается над Европой – тем больше это работает против него. Ведь Европа постепенно начинает укрепляться.

Недавние заявления Путина: кратко