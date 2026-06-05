Об этом пишет The Economist.

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Почему ЕС нуждается в Киеве?

После решения Дональда Трампа значительно сократить военную помощь Украине Европа значительно усилила финансовую и вооруженную поддержку Киева. Более того – в ЕС начали активнее внедрять санкционную политику в отношении России.

Частично благодаря европейской помощи, тяжелые потери России на поле боя оказывают давление на Владимира Путина,

– говорится в статье.

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На фоне того, что США постепенно сокращают свое участие и в дипломатических усилиях по завершению войны в Украине, в Европе все чаще обсуждают возможность взять на себя роль главного посредника в переговорах с Россией.

В то же время эксперты отмечают, что такой момент действительно может наступить, однако сейчас приоритетом для ЕС остаются отношения с Украиной как ключевым партнером в сфере безопасности. В материале подчеркивается, что украинская армия, которая получила значительный боевой опыт, демонстрирует успехи на фронте, а собственная оборонная промышленность страны быстро развивается и укрепляется.

Авторы отмечают, что для укрепления собственной безопасности и уменьшения зависимости от трансатлантической поддержки Европе нужна Украина не менее, чем Украине Европа.

Именно поэтому быстрая интеграция Украины в Европейский Союз определяется одним из ключевых приоритетов.

В то же время Украина уже давно определила для себя стратегическую цель– полноправное членство в ЕС, которое должно укрепить ее связи с Западом и компенсировать потери территорий, оккупированных Россией.

Как отмечает издание, после предоставления Украине статуса кандидата четыре года назад ЕС уже в июне этого года может открыть первый переговорный кластер, касающийся ключевых реформ, в частности демократии и верховенства права.

Некоторые в Киеве надеется, что полное членство может наступить уже в следующем году,

– отмечается в публикации.

Вместе с тем в ЕС выражают сомнения относительно расширения и предполагают, что полноправное членство Украины в ЕС вряд ли возможно в пределах ближайшего десятилетия. Поэтому, говорится в материале, такой разрыв в ожиданиях между сторонами создает определенные риски.

Часть ответственности за эту ситуацию авторы возлагают на Зеленского, который по их мнению, должен активнее усиливать независимость внутренних институтов, прежде всего в сфере борьбы с коррупцией, а также быть более открытым к компромиссным и постепенным решениям на пути к евроинтеграции.

В частности, здесь речь идет о недавней инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца о введении формата "ассоциированного членства" с ограниченными правами голоса как промежуточного этапа перед полным вступлением в ЕС. Однако президент Украины это предложение оперативно отклонил.

Однако, по мнению издания, большая ответственность лежит все же на европейцах. Слишком многие до сих пор рассматривают Украину как объект благотворительности.

На самом деле Европе есть чему поучиться у достижений Украины, особенно в сфере технологий, производства и применения дронов,

– говорится в публикации.

Европейские армии, как отмечается, могут усилить собственную обороноспособность, инвестируя в сотрудничество с Украиной. Министр обороны Швеции отметил, что испытания вооружений непосредственно в Украине позволяют получать инновации за считанные недели или месяцы, тогда как в странах ЕС на это обычно уходят годы.

В то же время часть европейских политиков выражает предостережение относительно слишком быстрого расширения, в частности из-за рисков интеграции большой страны с экономическими трудностями и слабыми институтами. Однако в материале подчеркивается, что такие опасения не учитывают более широкого контекста, ведь Европе необходимо оперативно наращивать собственную "жесткую силу" для защиты во все более нестабильном и враждебном мире.

Интеграция Украины в ЕС рассматривается как способ противодействия очевидной региональной угрозе со стороны России. Расширение ЕС в этом контексте определяется не только как административная процедура, а как важный геополитический инструмент для континента, который все больше чувствует свою уязвимость в мире, где усиливается роль агрессивных крупных государств.

Среди других предложений рассматривается идея создания Европейского совета безопасности с участием Великобритании – это могло бы ускорить формализацию сотрудничества с Украиной в сфере обороны.

В то же время ключевым приоритетом называют ускорение процесса вступления Украины в ЕС. Как отмечает издание, Евросоюзу стоит уже сейчас начать работу над текстом договора о присоединении – как сигнал поддержки для украинского общества, истощенного войной, а также для инвесторов, которые будут участвовать в послевоенном восстановлении страны.

Издание также отметило, что результаты показывают, что некоторые молодые украинцы становятся все более скептическими относительно членства в ЕС. Это должно стать сигналом тревоги.

"Что хуже: впустить в клуб бедную, но энтузиастическую Украину, или оставить вне его разочарованную, но мощную страну?", – интересуются авторы.

Евроинтеграция Украины

4 июня СМИ писали, что Венгрия сняла свое 17-месячное вето и наконец открыла Украине путь к переговорам о вступлении в Евросоюз.

Теперь все 27 стран-участниц ЕС согласовали дальнейшее движение в Киев и подготовку к открытию первого переговорного кластера, который касается верховенства права и демократических стандартов.

После встречи послов ЕС уже началась процедура открытия первого переговорного кластера.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига поблагодарил председательству Кипра за лидерство в продвижении процесса вступления Украины в Евросоюз, а также всем государствам-членам ЕС, Европейской комиссии и институтам ЕС за их непоколебимую поддержку.