На таких встречах это строго запрещено. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde. Заметим, уволенная переводчица имеет гражданство Франции и Украины.

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Что известно об инциденте

По данным французского издания, соответствующий инцидент произошел еще 19 декабря 2024 года во время заседания Европейского Совета в Брюсселе, на котором, в частности, присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Ее поймали во время расшифровки разговоров, происходивших за закрытыми дверями. Согласно внутренним правилам Еврокомиссии, во время обсуждений вопросов обороны и безопасности запрещено вести письменные записи.

Результаты внутреннего расследования передали бельгийским властям, которые определят, продолжать ли расследование и, являются ли вероятные инциденты частью российской шпионской операции,

– говорится в статье.

Соответствующие нарушения заметили чешские переводчики, они сообщили службы безопасности. После проверки женщину принудительно вывели из здания, ее аккредитацию отозвали. Украина и ранее выступала против нее из-за связей с Россией.

Отмечается, что переводчица работала в НАТО, Еврокомиссии, а также для министерств обороны и иностранных дел Франции более 20 лет. Еврокомиссия подтвердила нарушение и заявила, что больше не будет привлекать ее к работе.

К слову, недавно Великобритания разоблачила болгарских шпионов, которые собирали данные об украинских военных в Германии. Шпионы действовали по указанию российских спецслужб и использовали устройства военного образца.