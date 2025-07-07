Политолог Владимир Фесенко в разговоре с 24 Каналом объяснил, на чем основывается утверждение канцлера Германии о действиях России против его страны. Также Германия, Дания и Швеция проводят в Балтийском море проверки российских нефтетанкеров с целью выявления судов, принадлежащих к "теневому флоту" России.

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Хорошо, что у Германии появился такой канцлер

Фесенко подчеркнул, что существуют основания, которые позволяют согласиться с выводами Фридриха Мерца относительно России.

Россия, действительно, начала гибридную войну против стран Европейского Союза, являющихся членами НАТО, в частности против Германии. Об этом свидетельствует целый ряд инцидентов,

– подчеркнул политолог.

Например, планирование покушения на убийство главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, подозрительные диверсии на различных объектах в Германии, в частности на военных предприятиях, объектах.

Поэтому гибридная война России против Германии, хоть и в ограниченных масштабах, точечно, но уже ведется. Это даже скорее проверка, какой будет реакция на эти инциденты, насколько готова власть страны дать отпор таким атакам. Однако это не столь масштабная гибридная война, которая была со стороны России против Украины в 2014 году,

– объяснил он.

Однако то, что эти инциденты так воспринимаются, пусть публицистически, является правильным, уверен Фесенко. Однако после слов должны быть конкретные решения и действия.

В то же время Мерц настроен все же более критично по отношению к России. Он хочет действовать радикально и прямолинейно. Он – человек дела, и это хорошо, по мнению политолога, что в Германии появился именно такой канцлер.

При этом в Германии действует коалиционное правительство и в партнерах у христианских демократов есть социал-демократы, которые недавно были у власти. В партии социал-демократов есть крыло, представителям которого близка позиция Мерца, они осознают угрозы со стороны России. Прежде всего речь идет о министре обороны Борисе Писториусе.

Также есть пророссийское крыло, которое корнями связано с экс-канцлером Герхардом Шредером. Символическим фронтменом этой силы выступает Петер Брандт, сын бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта. Он вместе с большой группой достаточно заметных фигур в руководстве СДПГ выступает за примирение с Россией,

– объяснил он.

Это символический "новый восточный курс", ведь Вилли Брандт остался в истории как автор "восточного курса Германии" на сближение с Советским Союзом. В 1970-е это, возможно, сыграло положительную роль, что, вероятно, позволило выйти из режима острой фазы "холодной войны".

Однако сейчас точно другая ситуация. Поэтому такие партнеры для христианских демократов, к сожалению, представляют проблему,

– отметил Владимир Фесенко.

Фридрих Мерц хоть и достаточно решительный, однако он, по словам политолога, ограничен коалиционным форматом нынешнего правительства.

Напомним, что канцлер Германии заявил, что Россия следит за его страной, совершает саботажи, массово распространяет фейки. По словам Мерца, Russia Today и другие каналы "систематически дезинформируют" население. Все это является, уверен он, "гибридной войной", и Россия "уже сегодня нападает" на Германию. Он также отметил, что следы нападений на инфраструктуру, поджогов и диверсий "ведут к России".