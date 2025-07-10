На таких зустрічах це суворо заборонено. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Monde. Зауважимо, звільнена перекладачка має громадянство Франції та України.

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Що відомо про інцидент

За даними французького видання, відповідний інцидент стався ще 19 грудня 2024 року під час засідання Європейської Ради в Брюсселі, на якому, зокрема, був присутній президент України Володимир Зеленський.

Її спіймали під час розшифровки розмов, що відбувалися за зачиненими дверима. Згідно з внутрішніми правилами Єврокомісії, під час обговорень питань оборони та безпеки заборонено вести письмові записи.

Результати внутрішнього розслідування передали бельгійській владі, яка визначить, чи продовжувати розслідування та, чи є ймовірні інциденти частиною російської шпигунської операції,

– ідеться у статті.

Відповідні порушення помітили чеські перекладачі, вони повідомили служби безпеки. Після перевірки жінку примусово вивели з будівлі, її акредитацію відкликали. Україна і раніше виступала проти неї через зв'язки з Росією.

Зазначається, що перекладачка працювала у НАТО, Єврокомісії, а також для міністерств оборони та закордонних справ Франції понад 20 років. Єврокомісія підтвердила порушення та заявила, що більше не залучатиме її до роботи.

До слова, нещодавно Британія викрила болгарських шпигунів, які збирали дані про українських військових у Німеччині. Шпигуни діяли за вказівкою російських спецслужб і використовували пристрої військового зразка.