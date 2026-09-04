Как сообщает издание AP News, учения прошли в подземном бункере, вырубленном в скале, который способен защитить от ядерной или биологической атаки и вместить до 7000 человек.

Каковы подробности?

Участники маневров провели ночь на раскладных кроватях в помещении спортивного комплекса, пока призывники в костюмах химической защиты отрабатывали измерения радиационного фона.

Главной целью мероприятия стала отработка действий местных властей и жителей в случае полномасштабного военного конфликта и диверсий. Специалисты моделировали ситуации обесточивания города, отключения водоснабжения и вывода из строя энергосетей.

По словам руководителя энергетической компании Savon Voima Юхи Рясянена, после вторжения России в Украину количество кибератак на сети значительно возросло. На уязвимых участках энергосистемы неоднократно обнаруживали посторонние метки, а над линиями электропередач фиксировали неизвестные дроны.

Организатор учений, полковник в отставке Аско Мухонен, подчеркнул, что Финляндия внимательно анализирует опыт войны в Украине. Он отметил, что людям необходимы легкодоступные укрытия вблизи домов, а каждый гражданин должен быть готов к автономному проживанию в течение как минимум 72 часов.



Финские призывники измеряют уровень радиации в убежище во время тренировок / AP News

Оборонное сознание и военная служба

Финская система обороны основана не только на армии, но и на готовности гражданского населения брать на себя ответственность за безопасность государства. Страна сохранила всеобщий военный призыв даже после окончания холодной войны.

Это наш долг – служить и защищать эту страну, как это делали люди до нас. Именно поэтому мы обладаем независимостью,

– подчеркнул 23-летний призывник Юри Пиетикайнен.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Финляндия вступила в НАТО в 2024 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Страна имеет общую границу с Россией протяженностью более 1300 километров и длительный исторический опыт противостояния восточному соседу.

Буквально недавно правительство Швеции решило направить к финско-российской границе истребители Gripen и военные корабли. Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб отметил, что страна ожидает увеличения российского военного контингента на границе.