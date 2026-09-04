Як повідомляє видання AP News, тренування розгорнули у підземному бункері, вирубаному в скелі, який здатен захистити від ядерної чи біологічної атаки та вмістити до 7000 осіб.

Які подробиці?

Учасники маневрів провели ніч на розкладних ліжках у приміщенні спортивного комплексу, поки призовники в костюмах хімзахисту відпрацьовували заміри радіаційного фону.

Головною метою заходу перевірки стало тренування дій місцевої влади та жителів у разі повномасштабного військового конфлікту й диверсій. Фахівці моделювали ситуації знеструмлення міста, відключення водопостачання та виведення з ладу енергомереж.

За словами керівника енергетичної компанії Savon Voima Юхи Рясянена, після вторгнення Росії в Україну кількість кібератак на мережі значно зросла. На вразливих ділянках енергосистеми неодноразово виявляли сторонні мітки, а над лініями електропередач фіксували невідомі дрони.

Організатор навчань, полковник у відставці Аско Мухонен, наголосив, що Фінляндія уважно аналізує досвід війни в Україні. Він зазначив, що людям необхідні легкодоступні укриття поблизу домівок, а кожен громадянин має бути готовим до автономного проживання протягом щонайменше 72 годин.



Фінські призовники вимірюють рівень радіації у сховищі під час тренувань / AP News

Оборонна свідомість та військова служба

Фінська система оборони базується не лише на армії, а й на готовності цивільного населення брати відповідальність за безпеку держави. Країна зберегла загальний військовий призов навіть після завершення холодної війни.

Це наш обов'язок – служити та захищати цю країну, як це робили люди до нас. Саме тому ми маємо незалежність,

– підкреслив 23-річний призовник Юри Пієтікайнен.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Фінляндія приєдналася до НАТО у 2024 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Країна має спільний кордон із Росією протяжністю понад 1300 кілометрів і тривалий історичний досвід протистояння східному сусіду.\

Буквально нещодавно уряд Швеції вирішив відправити до фінсько-російського кордону винищувачі Gripen і військові кораблі. До того ж, президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що країна очікує на збільшення російського військового контингенту на кордоні.