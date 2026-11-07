Франция готовится к смене власти: что это будет означать для Украины

Франция приближается к президентским выборам на фоне массовых протестов, общественного недовольства и обострения политической борьбы. Этими настроениями могут воспользоваться пророссийские политики, в частности Марин Ле Пен, которая уже заявляла о намерении прекратить поддержку Украины. В то же время Париж должен определиться, какова будет его роль в завершении войны и готова ли Европа обеспечить мир не только дипломатическими заявлениями, но и военным присутствием.

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Член Национальных собраний Франции Фредерик Пети рассказал 24 Каналу, угрожает ли победа Марин Ле Пен дальнейшей поддержке Украины, почему Франция не может допустить повторения сценария 2014 года и при каких условиях возможно полноценное прекращение огня. Также политик объяснил, почему Дональд Трамп ошибается в отношении к Владимиру Путину и почему без участия Европы любое мирное соглашение не будет иметь достаточных гарантий.

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Политическая ситуация во Франции: протесты, молодежь и предвыборный контекст

Что происходило во Франции в последние недели, когда полиция порой не могла контролировать ситуацию. Какова сейчас ситуация во Франции с этими протестами? Что это означает с политической точки зрения и как это может повлиять на Украину?

Ну, я думаю, что этот протест был очень сложным явлением. Есть много – поскольку мы приближаемся к президентским выборам, есть много, я бы сказал, " недовольство во Франции ". Некоторые люди спорят о стоимости жизни из-за роста цен на бензин и т. п. Есть люди, которые выступают с политическими требованиями, хотят сменить президента и так далее. Но на самом деле это не сработало. Каждый действовал самостоятельно, и еще были эти требования молодежи. Я думаю, что у них есть своя легитимность.

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К слову, " Массовые погромы во Франции" нанесли ритейлерам ущерб на сумму более 1 миллиарда евро, а общие потери с учетом простоев и недополученной прибыли в преддверии Рождества могут достичь 2 миллиардов долларов. Из-за постоянной угрозы новых акций и повреждений тысяч магазинов предприятия, в частности известные люксовые бренды и супермаркеты, вынуждены закрываться или ограничивать часы работы.

Хорошо, понятно, что регионы и департаменты иногда не слишком заботятся о своей ответственности за школьные здания и условия обучения. И был этот протест молодых людей в средних школах, да? В средней школе и среди чуть более младших. И это послужило искрой, а потом все присоединились к ним.

Некоторые из них были законными, как я уже говорил, не только со стороны молодежи. И были также два явления, которые привели к хаосу в некоторых городах. Во-первых, политики, некоторые очень радикальные политики, которые хотят играть на этих эмоциях, обещая людям: со мной будет рай, я вам все гарантирую и так далее.

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Затем они толкались и говорили опасные вещи: слева – о полиции, справа – даже расистские высказывания о том, что эти молодые люди – все арабы, и полицейские тоже, мол, все они ужасные парни.

Член Национального собрания Франции о политике французской удачи в отношении Украины: видео

И это были политики, а также явно воры, которые пользовались случаем, чтобы грабить магазины и красть вещи. И в одном-двух случаях полиция не была хорошо информирована и не была готова к таким действиям. Это означает, что они жгли мэрию в Лиможе.

Магазины. Ладно, сейчас все успокаивается. Второй уик-энд прошел спокойно. Ладно, никаких проблем. И вторые выходные были политически другими, потому что все поняли, что нельзя смешивать все в одну кучу, не может быть одной большой манифестации с сотнями разных требований; другие манифестации были более разделенными, и это было понятнее. Так, состоялись дискуссии премьер-министра со студентами и молодежью.

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Что ж, я думаю, сейчас все утихает. Конечно, в политическом плане это уже используется. Это в центре дебатов. Что нам делать для молодежи? Что делать с ценами, с стоимостью жизни и так далее. Но это нормальные политические дебаты сейчас. В парламенте прошли дебаты. Меня там не было, но на прошлой неделе в парламенте состоялись дебаты. Как того требует Конституция.

Как беспорядки во Франции повлияют на президентские выборы

Как это может повлиять на президентские выборы во Франции в следующем году? Ведь Марин Ле Пен, Меланшон и другие вряд ли имеют шансы на победу.

Что ж, эти события для Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона являются своего рода аргументами в их игре. Это очевидно. Что касается меня и моей партии – мы считаем, что до выборов еще далеко, и сейчас мы хотим работать. Мы хотим вернуть в предвыборную кампанию и дебаты действительно важные темы, характерные для обычной кампании во Франции. Речь идет об Украине, молодежи, финансовой ситуации в стране, обороне, даже гражданской обороне и т. д.

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Мы сосредоточены на том, чтобы внести это в повестку дня дискуссий. Это означает спросить каждого кандидата: что вы на самом деле говорите? Что вы на самом деле думаете? Например, если Марин Ле Пенговорит: "Я хочу прекратить отношения с Украиной", как она заявила, мы хотим узнать и спросить ее: что это значит? Конкретно, что это значит? Понятно? Что вы будете делать и так далее.

А потом мы можем… С их точки зрения, они считают, что эти события им помогли. С нашей стороны, мы считаем, что это событие прояснит ситуацию, если мы сможем занять реальную позицию, спокойную и точную. Ладно. Что касается общественного мнения, я думаю, это забудется через 3 недели, потому что... знаете, есть этот постоянный шум. Люди думают об одном, думают о другом.

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Для меня это скорее... Это опасно, но сейчас не слишком серьезно. Это то, что я иногда называю безумной болтовней, понимаете?

Это значит, что мы говорим обо всем подряд, чтобы получить голоса. Для меня важно говорить об Украине, о молодежи, о государственных финансах, сосредоточиться на этом и иметь президента, следующего президента, который знает и обсуждает с нацией, что мы будем делать вместе. Это главная, главная тема для меня.

На мой взгляд, ни Марин Ле Пен, ни Меланшон не являются хорошими кандидатами. Я думаю, будущий победитель пока неизвестен, но это не проблема. Я думаю, кто-то появится. Я верю, что моя страна – мудрая нация, и если нам удастся вынести реальные темы на обсуждение в рамках публичных дебатов, у нас во Франции появятся замечательные люди, способные возглавить страну.

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Оценка решения США по поводу российского дизельного топлива

Давайте также поговорим об Украине и недавнем решении США снять санкции с российского дизельного топлива. Все еще в рамках визитов по сотрудничеству, но у нас было временное прекращение огня в последнем регионе, которое должным образом соблюдалось обеими сторонами. Однако россияне пытались преподнести это как пропагандистскую победу. Как вы к этому относитесь и может ли Франция повлиять на позицию президента Трампа в отношении Украины?

Что ж, спасибо за этот вопрос. Это очень, очень интересный момент, на мой взгляд. Честно говоря, мой большой анализ за несколько недель сводится к тому, что... Несмотря на то, что он пытается показать, я думаю, что Путин не так уж и уверен в этой стратегии.

Я думаю, что выборы в Госдуму прошли не так гладко, как обычно. Решение, прямое решение о... военном решении атаковать гражданских в Украине. Все это для меня является своего рода решениями, ведущими в тупик, понимаете? Но я не здесь, и для меня это своего рода интуиция. То, что происходит в Москве, для меня очень серьезно, понимаете?

Когда парень из первой страны, первой демократии в мире, говорит Путину, что тот гуманист. Для меня это было ужасно. Конечно, все эти махинации, эти транзакции, эта ""уступчивая" политика" для меня – катастрофа, откровенно говоря.

Я знаю, что Франция отреагировала. Можем ли мы повлиять на Трампа? Может ли кто-то повлиять на Трампа? Я не знаю. Возможно, кто-то...

Эммануэль Макрон?

Он ведет с ним переговоры. Я думаю, что у него есть свое мнение. Думаю, Трамп его уважает.

Но сейчас он слишком сосредоточен на политике, на внутренней ситуации.

Макрон знает, что не будет кандидатом, и я думаю, что это шанс, потому что, несмотря на то, что вы можете думать из-за рубежа, Макрон сосредоточен на роли Франции в мире. Откровенно говоря, это, возможно, не слишком заметно. Но под поверхностью, например, вы знаете об этом решении от 13 июля.

Конечно, это была победа Франции в деле защиты гражданского населения Украины, также после этого появилось что-то новое, теперь нам нужно реагировать на что-то новое в связи с этим решением в августе. Но он действует, возможно, не публично, не на сцене, но он действует ради этого.

Я не знаю, можно ли изменить решение Трампа. Трамп для меня – это загадка. Я не понимаю. Потому что даже это… нельзя снимать санкции частично, для меня это просто сделка. А то, что для меня стало объяснением ситуация в Олешках, если мы должны это подчеркнуть, – я уверен, что россияне преподнесли это как свою доброту.

Они объясняют, что мы, мол, были добрыми людьми, которые предлагали спасти бедных людей, хотя, прежде всего, – они держат их в заложниках, они блокировали их, они убивали их, когда находили в доме какую-то западную помощь.

Я знаю это, потому что часто бываю на местах. Есть другие села, которые находятся не в такой трагической ситуации, как Олешки, но они в точно таких же условиях, за исключением того, что люди там не умирают от голода.

Но знаете, Голая Пристань, Лазурное – это точно то же самое: гражданских удерживают, чтобы защитить военных. Хорошо, они не свободны, они заблокированы. На данный момент у них есть что есть и пить, но если бы возникли проблемы, у них этого не было бы, и ситуация была бы точно такой же.

И то, что жители Олешексейчас в безопасности в Украине, – это хорошо, но я бы хотел, и я должен объяснить во Франции своим коллегам, что это не победа России, это, я думаю, стечение обстоятельств, это была игра Путина во время переговоров о снятии санкций и т. д.

Я должен сказать одну вещь: я очень благодарен господину " Лубинцу ", потому что считаю, что, во-первых, его высказывания по поводу этой ситуации были очень четкими, очень взвешенными, очень хорошими, и у него хватило мужества остаться там. Для меня это хороший знак, и я думаю, что он настоящий украинец.

Насколько мы близки к полному прекращению огня

С вашей точки зрения, насколько мы близки к полному прекращению огня, поскольку президент Зеленский заявляет, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в кулуарах саммита G20 в Майами. Президент Трамп говорит, что готов встретиться с обоими лидерами и заключить соглашение. Он говорит: "Давайте заключим соглашение прямо сейчас". Насколько мы близки к такому моменту, ведь люди в Украине тоже измотаны?

Да. Очень сложный вопрос, потому что это своего рода гонка между истощением, между тем, что Украина становится все более измученной, знаете, я чувствую это здесь, и это хорошо.2 – 3 часа света в Киеве– это проблема. Это большая проблема, и это гонка между тем, о чем я говорил ранее, то есть у меня такое ощущение, что Путин уже не так крепок и уверен в себе, как раньше. И я думаю, что сейчас идет своего рода соревнование между этим.

Один из моих коллег, я позволю себе кое-что сказать, я немного так думаю, но у меня было 10 коллег-демократов, которые согласились приехать со мной в Украину месяц назад. Это было очень интересно для них. Кто-то сказал: члены парламента. Члены парламента, так. Мы – единственная партия, которая это сделала, и они мне доверяли. Я гордился этим.

Но один сказал, что у него было ощущение, что зима будет ужасной, но это будет последняя зима. И я думаю, что я недалек от того, чтобы думать так же. Это означает, я думаю, что если мы сможем пройти через это, если мы сможем выдержать, знаете, когда Министерство обороны России заявило об этой новой военной стратегии, они назвали это… они совершают военное преступление и называют это новой военной тактикой, понимаете. Не знаю, возможно, их теперь в военных училищах будут учить, что нужно бомбить роддомы и тому подобное.

Но когда они впервые сказали военным, Министерство обороны, российское Министерство обороны, что фронт статичен. Это первый раз, когда они признают, что украинцы не сдаются и так далее, и так далее. И для меня это небольшой признак того, что, возможно, что-то меняется даже в их фальшивой риторике и так далее.

Это гонка. Это гонка. В любом случае, я не представляю, как кто-то может сейчас сказать, что украинцы или Украина сдадутся. Я чувствую, что решимость украинского народа сейчас выше, чем когда-либо. Даже если они измотаны, даже если мы чувствуем, что "ладно, ребята, окей, давайте встретимся во Львове, потому что здесь при свечах встретиться не получится, окей?". При свечах. Но даже несмотря на это, я не представляю, как они могут сдаться. Для меня.

А потом. Ну, если сейчас будет какое-то соглашение, посмотрим, что – это всегда мой вопрос, а также вопрос Зеленского. Это не должна быть "соглашение между США, Россией и Украиной ". Это также должна быть Европа, и мы не можем принять, и Европа должна быть, если будет прекращение огня, для нас это ясно и более чем ясно, что у нас должны быть здесь люди, войска, чтобы гарантировать прекращение огня. Это не будет прекращением огня.

Есть желающие?

Да, "коалиция желающих" должна быть интегрирована, и немедленно здесь, немедленно здесь. На мой взгляд, мы можем обсудить, где именно.

Французская помощь и общественная поддержка Украины в Европе

Но готова ли Франция развернуть войска? А если у нас президентские выборы и Марин Ле Пен победит?

Прежде всего, я надеюсь, что Марин Ле Пен не победит, как и Меланшон. Для меня понятно, что это будет проблема, общая проблема. Но даже если Марин Ле Пен победит. Помните, что сказала Мелони. У нее была очень большая программа, а потом она изменила ее из-за реальности, ладно?

Если ты сдаешься в Украине, если ты... Прежде всего, у нее нет полного права, потому что есть парламент, есть решения. Например, она не может изменить военный закон, за который мы проголосовали на 5 лет.

И в этом военном законе есть не только суммы, промышленность и т. д., там также есть описание угрозы, и понятно, что описание угрозы в законе этого года, за который проголосовало большинство парламента, включая ее депутатов. Тогда ей будет трудно реализовать все то, что она объявила.

Впрочем, я не вижу, для меня не существует никакого прекращения огня, нет никаких новых сил здесь, потому что мы знаем, что произошло в 2014 году. Это было не прекращение огня. Это было не прекращение огня.

И последний вопрос к вам: готова ли Франция продолжать поддерживать Украину деньгами, оружием и всем остальным, и каково ваше послание украинскому народу с учетом вашего личного визита в Украину?

Да, Франция готова. И большинство французов – возможно, не те, кого показывают по телевидению, не те, кого встретишь на улице или в автобусе, – но большинство французов поддерживают Украину. Я встречаюсь с ними. Я много путешествую после возвращения из Украины. Я здесь, чтобы развивать и работать над гражданским обществом, над отношениями, и я вижу, что они развиваются. Даже сейчас они развиваются.

Конечно, французы немного напуганы, но я работаю над этим, говоря, что вы можете поехать в Украину. Сейчас я разрабатываю проект, своего рода мастер-класс, первую встречу для французской и украинской молодежи. Я считаю, что очень важно начать с этих тем, чтобы украинская молодежь почувствовала связь и встретилась с французской, чтобы начать строить то, чем им придется заниматься через 20 лет.

Ведь через 20 лет меня здесь не будет, а молодежь будет, и им придется решать все эти вопросы. Это будет долгий путь, но я думаю, что за это стоит бороться.

А готова ли Европа принять Украину в качестве члена Европейского Союза? Не через 20 лет, а через 15.

Знаете,Европейский Союз– это странный орган. И Европейский Союз никого не обязан принимать. Это не так работает. Украина является кандидатом. И когда вы кандидат, вас могут принять, если вы выполните определенные условия, понятно? Украина сейчас над этим работает.

И я думаю, что, возможно, стоит перевернуть вопрос. Когда вы видите все преимущества, которые Украина создает сейчас, и даже сельское хозяйство – это вопрос, потому что у нас будут проблемы, поскольку украинское сельское хозяйство больше нашего, но, возможно, это Украина должна принимать Европу.

Хорошо, потому что Украина станет силой, станет опорой для каждого, и для меня мы – одна семья. Мы – одна семья, мы разделены, мы – одна семья, и когда мы в одной семье, могут возникать конфликты, разногласия, но мы в одной семье уже столетиями. Хорошо, это веками, и если мы одна семья, мы можем… это толчок, общий интерес быть вместе и пытаться найти способ быть вместе.

Возможно, это будет подписание договора, европейского договора, возможно, что-то другое, возможно, другие вещи, но есть многое, что Украина может дать Европе.