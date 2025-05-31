Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на газету "Süddeutsche Zeitung". Иоганн Вадефуль считает, что война в Украине не завершится полным военным поражением России.

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В Германии заявили, что не стремятся к поражению России

Берлин не считает, что завершение войны России против Украины должно обязательно сопровождаться военным поражением Кремля. Зато в приоритете – обеспечить Украине способность противостоять дальнейшей агрессии со стороны РФ.

По словам главы МИД ФРГ, война, вероятнее всего, завершится дипломатическим путем.

С самого начала было понятно, что эта война, скорее всего, завершится переговорами. Полная капитуляция ядерной России – нереалистична. В этом плане мы сейчас стали немного более честными,

– сказал Вадефуль.

Он подчеркнул, что важно – именно Украина должна принимать решения относительно своего будущего, а не другие государства. К возможным переговорам с Россией Киев должен подойти с позиции силы.

Отдельно Вадефуль отметил, что не стоит переоценивать способность армии Путина.

Россияне уже три года пытаются достичь цели, которую Путин хотел выполнить за несколько дней. Несмотря на потери, армия РФ не приобретает стратегического преимущества,

– сказал министр.

Он также выразил уверенность в дальнейшей поддержке Украины со стороны США и давления Запада на Россию через санкции. В то же время нынешняя дискуссия в США относительно объемов помощи Украине должна мотивировать ЕС активизироваться в этом направлении.