Про це розповідає 24 Канал з посиланням на газету "Süddeutsche Zeitung". Йоганн Вадефуль вважає, що війна в Україні не завершиться повною військовою поразкою Росії.

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Берлін не вважає, що завершення війни Росії проти України має обов'язково супроводжуватись військовою поразкою Кремля. Натомість у пріоритеті – забезпечити Україні здатність протистояти подальшій агресії з боку РФ.

За словами глави МЗС ФРН, війна, найімовірніше, завершиться дипломатичним шляхом.

З самого початку було зрозуміло, що ця війна, швидше за все, завершиться переговорами. Повна капітуляція ядерної Росії – нереалістична. У цьому плані ми зараз стали трохи чеснішими,

– сказав Вадефуль.

Він підкреслив, що важливо – саме Україна має ухвалювати рішення щодо свого майбутнього, а не інші держави. До можливих переговорів з Росією Київ має підійти з позиції сили.

Окремо Вадефуль наголосив, що не варто переоцінювати здатність армії Путіна.

Росіяни вже три роки намагаються досягти мети, яку Путін хотів виконати за кілька днів. Попри втрати, армія РФ не здобуває стратегічної переваги,

– сказав міністр.

Він також висловив упевненість у подальшій підтримці України з боку США та тиску Заходу на Росію через санкції. Водночас нинішня дискусія у США щодо обсягів допомоги Україні має мотивувати ЄС активізуватися у цьому напрямку.