Такое решение могут принять, если Соединенные Штаты Америки решат, что его атаковать не стоит. Израильский политолог, подполковник запаса армии ЦАХАЛ Арие Зайден рассказал 24 Каналу, готов ли Израиль к такой наземной операции.

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Израильский десант на территории Ирана

Арие Зайден заметил, что сценарий, по которому Израиль отправляет военных на территорию Ирана очень реалистичен. Все потому, что подобный опыт израильтяне уже имеют, когда приходилось освобождать своих граждан из захваченного самолета на расстоянии 2 – 3 тысячи километров.

Сегодня это также примерно 2 тысячи километров и еще и можно использовать огневую мощь Израиля,

– сказал подполковник запаса армии ЦАХАЛ.

По его мнению, спецоперации тяжелые, когда они происходят в условиях тишины или в начале войны. Тогда основная сложность заключается в том, как построить безопасный коридор, как пройти, как вернуть людей и выполнить задание, чтобы все прошло спокойно.

Сейчас же тишина не нужна. У нас (в Израиле – 24 Канал) достаточно огневой мощи для того, чтобы построить периметр в том месте, где надо провести операцию. Есть подразделения, которые способны действовать далеко, есть центр связи,

– отметил Арие Зайден.

Он подытожил, что в целом израильская спецоперация на территории Ирана выглядит очень возможной. Конечно, осуществлять ее с воздуха безопаснее для военных, но если не будет внешней помощи, то израильтянам придется действовать самостоятельно.

К слову, президент США Дональд Трамп согласовал военные планы удара по Ирану, но пока не принял окончательного решения по их реализации. По данным The Wall Street Journal, он наблюдает за дальнейшими действиями Тегерана в вопросе ядерной программы. Тем временем США усиливают военное присутствие в регионе, готовясь к возможному развитию событий.