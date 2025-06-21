Таке рішення можуть ухвалити, якщо Сполучені Штати Америки вирішать, що його атакувати не варто. Ізраїльський політолог, підполковник запасу армії ЦАХАЛ Аріє Зайден розповів 24 Каналу, чи готовий Ізраїль до такої наземної операції.

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Ізраїльський десант на території Ірану

Аріє Зайден зауважив, що сценарій, за яким Ізраїль відправляє військових на територію Ірану дуже реалістичний. Все тому, що подібний досвід ізраїльтяни вже мають, коли доводилось визволяти своїх громадян із захопленого літака на відстані 2 – 3 тисячі кілометрів.

Сьогодні це також приблизно 2 тисячі кілометрів та ще й можна використовувати вогневу міць Ізраїля,

– сказав підполковник запасу армії ЦАХАЛ.

На його думку, спецоперації важкі, коли вони відбуваються в умовах тиші або на початку війни. Тоді основна складність полягає в тому, як побудувати безпечний коридор, як пройти, як повернути людей та виконати завдання, щоб все пройшло спокійно.

Зараз же тиша не потрібна. У нас (в Ізраїлі – 24 Канал) є достатньо вогневої міці для того, щоб побудувати периметр у тому місці, де треба провести операцію. Є підрозділи, які спроможні діяти далеко, є центр зв'язку,

– зазначив Аріє Зайден.

Він підсумував, що загалом ізраїльська спецоперація на території Ірану виглядає дуже можливою. Звісно, здійснювати її із повітря безпечніше для військових, але якщо не буде зовнішньої допомоги, то ізраїльтянам доведеться діяти самостійно.

До слова, президент США Дональд Трамп погодив військові плани удару по Ірану, але поки не ухвалив остаточного рішення щодо їх реалізації. За даними The Wall Street Journal, він спостерігає за подальшими діями Тегерана в питанні ядерної програми. Тим часом США посилюють військову присутність у регіоні, готуючись до можливого розвитку подій.