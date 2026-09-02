Об этом пишет The Times of Israel.

Что рассказал Нетаньяху о пленнике

Ранее отмечалось, что имя израильского заложника – Муин аль-Арабид.

Я выражаю благодарность Шин-Бет и Армии обороны Израиля, которые в ходе смелой операции сегодня (2 сентября 2026 года – 24 Канал) арестовали руководителя аппарата внутренней безопасности ХАМАС возле его дома в Газе,

– говорится в заявлении Нетаньяху.

Справочно. Шин Бет (Общая служба безопасности Израиля, или ШаБаК) – спецслужба системы спецслужб Израиля, занимающаяся контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности государства.

Нетаньяху отметил, что задержанный офицер является одним из высших руководителей ХАМАС, ответственным за укрывательство и перемещение заложников из Израиля, укрывательство высокопоставленных членов ХАМАС, наращивание сил и попытки восстановления потенциала террористической организации.

Недавно он участвовал в усилиях по восстановлению управления ХАМАС в Газе, прибегал к обману в вопросе демилитаризации сектора и помогал в совершении террористических атак против наших сил и наших гражданских лиц,

– добавил он.

Нетаньяху добавил, что Израиль будет продолжать преследовать всех лидеров ХАМАС и "каждого, кто участвовал в резне 7 октября".

К слову, спецслужбы эвакуировали сына премьера Израиля из-за границы из-за реальной угрозы его жизни. Оказалось, что вражеские агенты уже длительное время следили за его жильем и готовили покушение. Яир Нетаньяху проживал во Флориде.