Про це пише The Times of Israel.

Що розповів Нетаньягу про бранця

Раніше зазначалося, що ім'я ізраїльського бранця – Муїн аль-Арабід.

Я висловлюю подяку Шин Бет та Армії оборони Ізраїлю, які в ході сміливої ​​операції сьогодні (2 вересня 2026 – 24 Канал) заарештували керівника апарату внутрішньої безпеки ХАМАС поблизу його будинку в Газі,

– йдеться у заяві Нетаньягу.

Довідково. Шин Бет (Загальна служба безпеки Ізраїлю аба ШаБаК) – спецслужба системи спецслужб Ізраїлю, яка займається контррозвідувальною діяльністю та забезпеченням внутрішньої безпеки держави.

Нетаньягу зазначив, що захоплений офіцер є одним з найвищих лідерів ХАМАС, відповідальним за приховування та переміщення заручників з Ізраїлю, приховування високопосадовців ХАМАС, нарощування сил та спроби відновлення можливостей терористичної організації.

Нещодавно він брав участь у зусиллях з відновлення управління ХАМАС у Газі, вдавав до обману щодо питання демілітаризації сектору та допомагав у здійсненні терористичних атак проти наших сил та наших цивільних осіб,

– додав він.

Нетаньягу додав, що Ізраїль продовжуватиме переслідувати всіх лідерів ХАМАС та "кожного, хто брав участь у різанині 7 жовтня".

До слова, спецслужби евакуювали сина прем'єра Ізраїлю з-за кордону через реальну загрозу його життю. Виявилося, що ворожі агенти вже тривалий час стежили за його помешканням та готували замах. Яїр Нетаньягу проживав у Флориді.