Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Подробности передает Clash Report.

Что сказал Эрдоган о войне в Украине?

Турецкий лидер уделил особое внимание украинскому вопросу во время своего выступления на международном саммите.

Он подчеркнул, что справедливый мир невозможен без соблюдения фундаментальных принципов международного права.

Что касается войны между Россией и Украиной, мы искренне надеемся, что она завершится с сохранением суверенитета и территориальной целостности Украины,

– подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, Турция продолжает поддерживать контакты со сторонами, чтобы восстановить безопасность судоходства в Черном море, гарантировать продовольственную безопасность и не допустить дальнейшего распространения войны.

Официальная Анкара уже давно подчеркивает необходимость дипломатического урегулирования, которое гарантировало бы безопасность и неприкосновенность границ украинского государства.

Заявления турецкого президента прозвучали на фоне активизации международных обсуждений возможных путей прекращения боевых действий.

Что было известно ранее?

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее украинская сторона также подтвердила готовность к дипломатическим шагам ради прекращения агрессии.

В то же время в США заявляют о новом этапе работы с обеими сторонами для достижения мира. Американцы призывают Россию и Украину прекратить удары по энергетической инфраструктуре. А сам Дональд Трамп передал краткое послание Путину, в котором подчеркнул необходимость "положить конец этой войне".