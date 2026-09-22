Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час виступу на Генеральній асамблеї ООН. Подробиці передає Clash Report.

Що сказав Ердоган про війну в Україні?

Турецький лідер приділив особливу увагу українському питанню під час своєї промови на міжнародному саміті.

Він підкреслив, що справедливий мир неможливий без дотримання фундаментальних принципів міжнародного права.

Щодо війни між Росією та Україною, ми щиро сподіваємося, що вона завершиться зі збереженням суверенітету й територіальної цілісності України,

– наголосив Реджеп Таїп Ердоган.

До того ж, Туреччина продовжує контактувати зі сторонами, щоб відновити безпеку судноплавства в Чорному морі, гарантувати продовольчу безпеку та не допустити подальшого поширення війни.

Офіційна Анкара тривалий час наголошує на необхідності дипломатичного врегулювання, яке б гарантувало безпеку та недоторканність кордонів української держави.

Заяви турецького президента пролунали на тлі активізації міжнародних обговорень стосовно можливих шляхів припинення бойових дій.

Що було відомо раніше?

Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше українська сторона також підтвердила відкритість до дипломатичних кроків заради припинення агресії.

Водночас у США заявляють про новий етап роботи з обома сторонами задля досягнення миру. Американці закликають Росію та Україну припинити удари по енергетичній інфраструктурі. А сам Дональд Трамп передав коротке послання Путіну, у якому наголосив на необхідності "покласти край цій війні".