Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Макрона во время общения с журналистами в Брюсселе.

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Как Путина можно убедить согласиться на перемирие

Сперва, начиная отвечать на вопросы представителей СМИ, Макрон отметил, что он "не в голове" Путина. В то же время он указал, что подпитка беспорядка – это часть российской стратегии.

Я думаю, что прежде всего, что мы должны сделать – это показать нашу преданность... Пытаться продвигаться вперед, это значит показать, что мы решительно настроены поддерживать Украину в ее сопротивлении. А во-вторых, показать, что мы заслуживаем доверия в день подписания мира, чтобы этот мир был прочным в определенном смысле, защищенным,

– заявил он.

Президент Франции подчеркнул, когда речь идет о гарантиях безопасности, то "все, что мы делаем", направлено на защиту мира. Макрон отметил, что европейцы не являются воинственными государства. Он добавил, что Европа хочет защитить мир на украинской земле, на восточном фланге континента, а также защитить мир в Европе и "удержать нас от нападения".

"Если мы заслуживаем доверия в этом подходе, я думаю, что это сильный стимул для президента Путина, человека, который все продумывает до мелочей", – подчеркнул Макрон.