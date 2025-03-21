Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Макрона під час спілкування з журналістами у Брюсселі.

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Як Путіна можна переконати погодитися на перемир'я

Спершу, починаючи відповідати на питання представників ЗМІ, Макрон зазначив, що він "не в голові" Путіна. Водночас він вказав, що підживлення безладу – це частина російської стратегії.

Я думаю, що перш за все, що ми повинні зробити – це показати нашу відданість... Намагатися просуватися вперед, це означає показати, що ми рішуче налаштовані підтримувати Україну в її опорі. А по-друге, показати, що ми заслуговуємо на довіру в день підписання миру, щоб цей мир був міцним в певному сенсі, захищеним,

– заявив він.

Президент Франції наголосив, коли йдеться про гарантії безпеки, то "все, що ми робимо", спрямовано на захист миру. Макрон наголосив, що європейці не є войовничими держави. Він додав, що Європа хоче захистити мир на українській землі, на східному фланзі континенту, а також захистити мир в Європі і "утримати нас від нападу".

"Якщо ми заслуговуємо на довіру в цьому підході, я думаю, що це сильний стимул для президента Путіна, людини, яка все продумує до дрібниць", – підкреслив Макрон.