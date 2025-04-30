Об этом заявил в эфире 24 Канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он объяснил, что именно поэтому Дональд Трамп продолжает говорить, будто Владимир Путин его уважает, хотя никаких подтверждений этому нет.

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Что влияет на рейтинг Трампа

Фокус-группы, которые изучают настроения избирателей в США, показывают: имидж "пророссийского президента" вредит Трампу, а еще больше – Республиканской партии.

Уже несколько выборов, даже на местном уровне, демонстрируют рост недовольства общества,

– отметил Иван Ус.

Он добавил, что ситуацию осложнило и повышение пошлин на импортные товары, что привело к росту цен в США и ухудшило настроение избирателей. Ближайшее окружение Трампа советует ему изменить риторику.

Эти новые заявления – результат такого изменения. Он не признает своих ошибок, но уменьшит количество заявлений, которые нравятся России, и больше будет говорить критически о ее действиях,

– сказал Ус.

По его словам, Трамп может перейти к более жесткой позиции в отношении России. Это недовольство может проявиться в виде новых пакетов военной помощи Украине. США продолжают ее предоставлять.

Более того будут новые пакеты помощи, возможно, непублично – как это сделал бывший Госсекретарь США Курт Волкер без лишней огласки. Он начал поставки "Джавелинов", которые сыграли важную роль в начале полномасштабной войны.

Теперь это тоже может происходить без публичности. Это только усиливает давление на Россию. В роли Волкера, вероятно, будет Кит Келлог, который хорошо ориентируется в ситуации и, возможно, уже имеет план по усилению обороноспособности Украины,

– добавил Иван Ус.

Он отметил, что такие планы уже есть, и России намекают, что они могут быть реализованы, если она не изменит агрессивного поведения. Особенно, если не даст четкого ответа на предложение Трампа по 30-дневному перемирию.